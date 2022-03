Secretaria de Segurança Pública deflagra operação integrada na região do Araguaia

A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT), por meio da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) 4 de Alto Araguaia (422 km de Cuiabá), deflagrou na manhã desta quinta-feira (10.03) a Operação Integrada Ordem Pública.

De acordo com o tenente-coronel do 15º Batalhão da Polícia Militar, Mauro Marques Osório da Silva, a ação conta com apoio da PM, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Judiciária Civil. A operação integrada ocorre até o próximo domingo (13.03).

“A Operação Ordem Pública tem como objetivo integrar os órgãos de segurança que compõe a Sesp, no intuito de elevar a sensação de segurança para com a população. Já foram deflagrados na manhã de hoje nove mandados de busca e apreensão. Essa é a primeira operação integrada do ano e estamos com força total no combate à criminalidade na região”, afirma.

Segundo o tenente-coronel, estão sendo realizadas abordagens policiais em alguns pontos das cidades, a higienização de locais com pichações de cunho criminoso, bem como a fiscalização de alvarás pelo Corpo de Bombeiros em estabelecimentos comerciais.

A região do 15º BPM é composta por cinco municípios, sendo eles, Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Araguainha e Ponte Branca. Osório explica que essa operação será realizada em duas etapas.

“Neste primeiro momento, vamos centralizar as ações policiais em Alto Garças, Alto Araguaia e Alto Taquari, que compõe a margem da rodovia e, posteriormente, fazer uma varredura em Araguainha e Ponte Branca, para o encerramento da Operação”, ressalta.