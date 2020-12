Secretaria do Sistema de Controle Interno analisa cerca de 100 processos

Com base nos critérios de risco, materialidade e relevância, a Secretaria do Sistema de Controle Interno (SSCI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza suas atividades por amostragem, de forma seletiva e simultânea, conforme previsto na Resolução Normativa nº 13/2018, que regulamenta o Sistema de Controle Interno do TCE-MT. Até outubro de 2020, foram analisados cerca de 100 processos e realizadas duas auditorias internas.

De acordo com a secretária do Sistema de Controle Interno, Élia Maria Antoniêto Siqueira, foram analisados 20 processos de prestação de contas de diárias, 19 de prestações de contas de adiantamentos, 16 de aditivos contratuais, 16 de dispensa e inexigibilidade de licitação, a regularidade de 17 contratos firmados, a execução orçamentária e financeira, processo licitatório homologado, editais de licitação e aposentadorias e pensões.

Foram ainda analisados e revisados os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre de 2019 e do 1º e 2º quadrimestres de 2020, quanto à conformidade com as normas legais e atendimento do limite das despesas com pessoal.

A secretaria também realizou a análise e instrução das contas anuais do TCE-MT, exercício de 2019, com manifestação sobre a posição financeira, orçamentária e patrimonial, o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública, a observância aos limites constitucionais e legais na execução dos orçamentos públicos, na realização da despesa com pessoal e ao princípio da transparência, bem como o cumprimento dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual.

Élia Maria destacou a rotina utilizada pela secretaria com o intuito de aprimorar os trabalhos executados pelas unidades executoras do Sistema de Controle Interno, com emissão de recomendações técnicas e de notas técnicas.

“As recomendações técnicas são destinadas aos responsáveis pelas unidades ou gestores dos processos examinados, a fim de corrigir ou eliminar imperfeições constatadas em decorrência do resultado de trabalhos específicos. Já as notas técnicas são destinadas a dar ciência aos responsáveis sobre as impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos, com a finalidade de obter manifestação sobre fatos que resultaram em prejuízo ao erário ou de outras situações que necessitem de esclarecimentos formais”, pontuou ela.





