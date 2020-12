Secretaria do TCE-MT atua na validação do planejamento estratégico 2020-2025 e mapeamento dos processos da ISO 9001 e 50001

A Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) atuou em 2020 na validação do Planejamento Estratégico 2020-2025 e no mapeamento dos processos com o objetivo de assegurar os atendimentos a todos os requisitos ligados a certificação ISO 9001 e 50001.

Como o ano começou com uma nova gestão no TCE-MT, a secretaria apresentou o trabalho desenvolvido em 2019 para que os novos gestores se inteirassem do processo.

“Iniciamos o ano apresentando todo o trabalho desenvolvido em 2019 para que esses gestores tivessem conhecimento e pudessem apresentar sugestões para o Planejamento Estratégico”, explicou o secretário de Planejamento, Integração e Coordenação, Augostinho Moro.

O Planejamento Estratégico 2020-2025 atende o novo modelo de atuação do TCE-MT, criado há dois anos, que é auditoria através de áreas especializadas, ou seja, por áreas temáticas. O documento contempla quatro blocos: Base Estratégico-filosófica, Perspectiva da Sociedade, Perspectiva dos Fiscalizados, Perspectivas dos Processos Internos. Além disso, possui 14 objetivos e 95 programas e projetos.

“Cada projeto colocado no Planejamento Estratégico precisa ser desenvolvido. Também elaboramos esse ano os relatórios trimestrais para envio a Assembleia legislativa. Essa trabalho consistiu em consolidar informações do controle externo, auditorias divididas pelas áreas temáticas, julgamentos do Tribunal Pleno, denúncias oferecidas à Ouvidoria. No controle interno também, todas as atividades executadas pela gestão, capacitações feitas pela Escola Superior de Contas, pela Secretaria de Articulação Institucional junto aos Conselhos Municipais”, comentou o secretário.

Outro trabalho constante da Secretaria em 2020 foi em relação ao mapeamento dos processos a fim de assegurar os atendimentos a todos os requisitos ligados às certificações ISO 9001 e 50001.

“Capacitamos dois servidores para serem auditores líderes dos processos da ISO, possuindo assim o domínio da norma. As auditorias internas são conduzidas por nós e as externas por auditor da ABNT. Porém temos condições de avaliar os relatórios elaborados e emitir juízo de valor. A certificação da ISO faz com que a instituição sempre busque melhorias, acompanhando e demonstrando isso. Realizamos oficinas mensais com as áreas cobrando relatório anterior para saber se foram tomadas medidas para atingir o objetivo estabelecido, por isso ocorre uma evolução constante”, avaliou Augostinho Moro.

O TCE-MT conta com seis processos certificados ISO 9001 de Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) e um do ISO 50001 de Sistema de Gestão de Energia (SGE).

Para 2021, está prevista a implementação de uma política de governança do TCE-MT e o desenvolvimento de um sistema junto à Secretaria de Tecnologia da Informação para monitorar de forma ágil e integrada, as atividades desenvolvidas pela Corte de Contas.

