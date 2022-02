Secretaria e parceiros realizam campanha para o Fundo da Infância e Adolescência

Manter-se ativo na terceira idade diminui o risco de doenças do coração, osteoporose, diabetes, depressão e alguns tipos de câncer, e a prática de algumas atividades físicas – realizadas em grupo ou de forma individual – permite que o idoso mantenha uma boa qualidade de vida dentro das limitações que a patologia e a idade lhe impõem.

Com esse objetivo a Secretaria de Assistência Social, de Várzea Grande, está promovendo Oficinas que visam a “Prevenção, promoção e bem-estar para idosos”. A ação está sendo desenvolvida em todas as unidades dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS – dos bairros Santa Maria, São Mateus, Jardim Glória e Cristo Rei, e com acompanhamento de uma fisioterapeuta.

“O nosso objetivo é estimular os idosos a prática de exercícios de baixo impacto, como forma de movimentar o corpo e, ao mesmo tempo, uma forma de socialização, uma vez que as atividades são realizadas em grupo. A oficina, além da parte física, trabalha as questões psicológicas e sociais dos idosos, elevando o nível de estímulo dos alunos. A fisioterapia trabalha estimulando a realização de exercícios físicos para a parte motora e respiratória, e também como força, equilíbrio e coordenação”, destacou a fisioterapeuta, Keller Cristina Leber.

A especialista disse que nesta faixa etária exige cuidados redobrados uma vez que os idosos não têm a mesma condição física de antes e que qualquer descuido pode causar acidente doméstico, muito comum nas famílias, uma vez que muitos idosos continuam realizando as suas tarefas diárias e querendo, apesar da idade, manter a sua independência. “ A fisioterapia também é benéfica em relação aos riscos de acidentes, ajudam no controle de doenças crônicas e estimula o idoso a ter mais motivação”.

Alexandre Pedro do Espírito Santo, 73 anos, é um dos alunos assíduo do grupo de idosos do CRAS Jardim Glória, ele não perde uma aula e em todas mantém o mesmo espírito bem humorado. “Comecei a participar do programa para aproveitar o tempo livre, e ao mesmo tempo, conhecer novos amigos. Sinto-me muito bem aqui e os exercícios que faço, me deixa mais animado no decorrer do dia. Antes vivia cansado, hoje tenho uma melhor qualidade de vida”, comentou.

Uma depressão causava na dona Nilza da Costa Faria, 66 anos, desanimo e uma vontade de não ver ninguém, nem os da própria família. Ela foi convidada a conhecer o grupo de encontro de idosos e depois da primeira visita, se sentiu bem melhor. “Fiz amizades e consegui falar das minhas angustias, o que me ajudou neste processo de cura. Hoje participo das atividades culturais, movimento o corpo e estou muito mais animada. Esse projeto é muito bom, aquece o corpo e a alma dos participantes”, comemorou.

Bastante animado, Sebastião Fernando de Campos, 79 anos, é também um dos alunos mais aplicado do grupo, não perde um encontro, principalmente, no dia de festa. “Gosto de todas as atividades, mas me sinto melhor quando tem programação festiva, com música e dança”, confidenciou o senhor, considerado pelos amigos como um pé de falsa.

A titular da pasta, Ana Cristina Vieira, disse que esse público vem sendo assistido pela Secretaria de Assistência Social, e assim como as crianças e jovens tem um olhar todo especial da primeira-dama a promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat.

A secretária lembra que em função da pandemia da Covid-19, muitos idosos deixaram de participar de atividades, até como forma de prevenção, e houve também a suspensão de vários projetos e programas. “Neste ano, com a vacinação de todos os idosos, estamos aos poucos retomando as atividades, com todos os cuidados e segurança que requer esse público. Vários projetos estão sendo colocados em práticas e vamos dar seqüência a alguns, readaptar outros e inserir novos projetos”.

Quanto aos encontros semanais dos grupos da terceira idade nos CRAS, a secretaria destaca como importante para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e ao mesmo tempo, uma forma de integração e socialização. “Cada um tem a sua historia de vida, mas todos mantêm essa disposição de uma vida saudável e mais prazerosa”.