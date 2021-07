Escolas municipais serão pontos de coleta de cobertores e agasalhos 

Nesta quarta-feira (28), as equipes da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência começam a percorrer vários locais de Cuiabá para atender as pessoas em vulnerabilidade social, que moram nas zonas de risco e no Aterro Sanitário. A força-tarefa faz parte da campanha “Aquece Cuiabá”, idealizada pela primeira-dama, Márcia Pinheiro.

O trabalho em prol das famílias mais carentes já são atividades executadas pela Prefeitura da capital, mas serão intensificadas nesse período de previsão de queda brusca das temperaturas, conforme previsão meteorológica. Neste período serão distribuídos cobertores, cestas básicas e sopões. As ações seguem até domingo (01) ou enquanto durar o frio.

No primeiro dia da ação, serão atendidas 1.136 famílias. As equipes farão as entregas, a partir das 9 horas da manhã, no Aterro Sanitário para 300 famílias. De lá, os profissionais seguem para o Clube de Mães de Ouro, no Distrito do Coxipó do Ouro, onde a previsão é atender 70 famílias.

Já às 10h30, a distribuição será para a população em situação de rua, na sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS Norte), com a entrega de 450 cobertores e refeições.

A partir das 11 horas, serão distribuídos sopões para 80 famílias assistidas pelo Clube de Mães do Jardim Paiaguás. As refeições serão distribuídas também no período da tarde, a partir das 17 horas. Desta vez, a região atendida será o Jardim Fortaleza e o Albergue Manoel Miraglia. A ação vai contemplar 50 famílias.

A partir das 18 horas, a equipe de abordagem social fará a distribuição de 150 refeições quentes às pessoas em situação de rua.