Secretaria Estadual de Saúde edita Guia de Conduta Médica para Covid-19

Delegado Claudinei e diretor-presidente da Energisa participaram de reunião remota Foto: SAMANTHA DOS ANJOS / Assessoria de Gabinete

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) e o diretor-presidente da Energisa, Riberto José Barbanera, participaram de reunião remota, nesta quinta-feira (15), para tratar das melhorias e adequações para o fornecimento de energia elétrica em cinco assentamentos localizados no município de Poxoréu. A região conta com aproximadamente 10 mil famílias.

Claudinei esteve na região, em março, para levantar as principais demandas dos moradores. “Me comprometi a fechar essa agenda com o diretor-presidente da Energisa e com os assentados para sabermos quais os caminhos a percorrer para resolvermos a situação da energia elétrica, já que foi um dos problemas que eles nos apontaram. Agradeço ao Riberto por ter nos atendido, a gente sabe que é necessária a regularização dos títulos das propriedades e os moradores estão sofrendo com a falta de energia”, diz o parlamentar.

Realidade – Na reunião, teve o relato do morador do assentamento Bela Vista Lucas Francisco Prates, que disse que, há quase nove anos, a região não desenvolve por falta de energia elétrica. “Você percebe que tem pessoas que conseguiram energia, pois tiveram projetos que a Energisa conseguiu levar a energia. Onde existe energia, a gente nota que há um desenvolvimento. A gente entende que nossa área está em fase de regularização fundiária junto à prefeitura, mas a gente gostaria de uma celeridade para o fornecimento de energia”, ressalta.

Muitos moradores questionam quando vai ter energia na região, diz Claudinei Menegon, que vive no mesmo assentamento que Lucas, pois almejam tê-la para ter o conforto e bem-estar em suas moradias. “Pensamos em buscar essa ajuda junto aos órgãos que realmente precisam nos ajudar e nada melhor buscar com o presidente da Energisa e o deputado Claudinei, uma maneira de regularizar essa energia. Nós sabemos que uma casa sem energia é muito difícil para uma família sobreviver, principalmente em uma região rural”, comenta o morador.

Já o vereador Leônidas do Moto Táxi (PDT) defende a importância do acesso à energia elétrica para qualquer cidadão. “Quando faz o projeto e paga, aí o cidadão tem energia. E a energia é um direito de todos. O deputado esteve no local, a situação lá é grave. As pessoas têm que ser respeitadas com dignidade. Juntos, podemos fazer um elo com o prefeito, buscar uma forma de facilitar as melhorias daquelas comunidades”, declara o parlamentar municipal.

Energisa – Riberto elogiou a iniciativa do deputado Claudinei em intervir na situação dos assentados. “Parabéns pela iniciativa, o deputado sempre preocupado com a população. Eu acredito que quando juntamos para resolver o problema, a gente consegue. Essa postura de promover o diálogo, quero parabenizar o deputado, pois este é o caminho para construir soluções, muito mais, do que colocar dificuldades para que elas aconteçam de fato. É o que a sociedade precisa”, salienta o diretor-presidente.

Segundo ele, não será a primeira vez que depara com uma situação semelhante de Poxoréu. “Temos que cumprir a legislação para não haver punições. A gente começa montando um grupo, promovendo um debate entre prefeitura, Câmara de Vereadores, Energisa e outros órgãos competentes, para a gente ver como é a situação do terreno, riscos e até onde podemos ir”, explica Riberto.

O diretor-presidente acrescenta que depois que a energia elétrica é instalada em uma determinada região, a Energisa passa a ser responsável. “Vamos juntos. Vamos legalizar os terrenos, vamos olhar para os riscos, ver a condição social, soluções e alternativas, vamos construir soluções e atendendo as pessoas. O setor elétrico tem regras rígidas, a obra tem custo, uma parte é paga aos interessados e outra pela concessionária. Nos colocamos à disposição, não queremos a população no escuro”, posiciona.

Logo, Riberto já movimentou os trabalhos, para que o gerente e coordenador de relacionamento da Energisa, respectivamente, Murilo Galvão e Juliano de Souza, que acompanharam a reunião remota, já tomassem as devidas providências em conjunto com a prefeitura de Poxoréu.

Região – Os assentamentos são Vale Verde, Buritis, Bela Vista, São Benedito e Nova Poxoréu, que é considerado o maior e mais avançado na regularização fundiária, com cerca de 600 famílias.