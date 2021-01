Secretaria Municipal da Mulher

A Prefeitura de Cuiabá – por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) – informa que, a partir da manhã desta segunda-feira (11), será realizada nova interdição na rotatória da Avenida Beira Rio para dar continuidade às obras do Viaduto Murilo Domingos. A Semob solicita aos condutores que redobrem a atenção à sinalização e reforça que agentes de trânsito irão permanecer naquela localidade para controlar o fluxo. A via já está sinalizada com placas verticais onde acontecerá o desvio.

A rota de desvio para os condutores que desejarem acessar Várzea Grande será executada pela Ponte Sergio Mota, passando pela rua Paraíso, no bairro Praeirinho, onde deverão utilizar a abertura no canteiro central da Avenida. Doutor Paraná para acessar a Ponte e posteriormente, Várzea Grande.

Já os condutores que estejam em Várzea Grande e desejarem acessar Cuiabá, pela Ponte Sérgio Mota, obrigatoriamente, terão que virar na Rua Paraíso, no bairro Praeirinho para terem acesso à região do Coxipó.

Aos condutores que estiverem no Coxipó e desejarem ir para a região do Porto pela Beira Rio, deverão acessar a Avenida Tancredo Neves e depois a Rua Couto Magalhães, no bairro Grande Terceiro, onde irão conseguir retornar para a Beira Rio.

Aos motoristas que desejarem fazer o sentido contrário, ou seja, do Porto ao Coxipó pela Avenida Beira Rio, seguiram no mesmo sentido citado anteriormente até o canteiro de obras, onde farão o retorno para depois acessar a Avenida Jacques Brunini. Nesse caso, os motoristas têm duas opções, seja pela Avenida Carmindo de Campos ou pela General Melo, para poder retornar a Avenida Beira Rio.

A orientação da Pasta é para que os condutores, nesse período das obras, utilizem as Avenidas Fernando Corrêa Costa e Carmindo de Campos, como rota alternativa. Dessa maneira, poderão ser evitados os bloqueios.

INVESTIMENTO:

A construção do elevado recebe do Município o investimento de R$ 16.340.726,63 e deve ser entregue à população no início de 2021. A estrutura do viaduto Murilo Domingos já está pronta, no entanto, ainda resta a pavimentação da pista e o levantamento das cabeceiras nos dois lados para concluir a obra e liberar as pistas bloqueadas.