Secretaria Municipal de Assistência Social intensifica entregas de cestas básicas da campanha Natal Sem Fome

Estão abertas e vão até o dia 20 de janeiro as inscrições para a 3ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Cuiabá, a ser realizada entre os dias 25 a 27 de janeiro, de forma totalmente online, através do aplicativo Zoom. Nesta edição, o tema do evento será “A Política de Saúde Mental como direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”. O público-alvo são trabalhadores e usuários da Saúde mental de Cuiabá, entidades da sociedade civil e população em geral. Para fazer a inscrição, acesse o link: https://forms.gle/YEqZdYezfiAVaK5z9.

A Conferência tem como objetivo propor diretrizes para a formulação da Política Municipal de Saúde Mental e o fortalecimento dos programas e ações de Saúde Mental. Os trabalhos seguem o eixo principal: “Fortalecer e garantir políticas públicas: o SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade e o respeito aos direitos humanos”, que será subdividido em quatro subeixos, que são:

I-Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania

II-Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental

III-Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade

IV-Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia

Cada um desses subeixos será trabalhado em eventos preparatórios, que ocorrerão nos dias 11,13, 18 e 20 de janeiro, das 14h às 17h, através da plataforma Zoom. Para participar das lives, não será necessário fazer inscrição, bastando acessar o link https://tinyurl.com/4xrrvj3y. A primeira live , no dia 11, terá como facilitar o psicólogo Guilherme Augusto Duarte da Silva, especialista e residente em Saúde Mental pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Também como preparação à Conferência Municipal, desde dezembro de 2021, visitas técnicas foram realizadas às seis residências terapêuticas e aos três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Cuiabá – CAPS CPA 4, CAPS AD Adolescer e CAPS 2. As visitas foram realizadas por servidores da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo de apresentar a Conferência aos trabalhadores e usuários.

“Lembramos da importância da Conferência como um espaço de decisão da Política de Saúde Mental, uma vez que a gestão do SUS é participativa. Então fizemos essas visitas para sensibilizar os trabalhadores sobre a importância da participação”, afirma Gabriel Henrique Figueiredo, psicólogo e membro do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ele ressalta ainda que a Conferência Municipal de Saúde Mental tem caráter deliberativo, ou seja, o que nela for definido torna-se uma política pública a ser seguida pelos gestores municipais do Sistema Único de Saúde. Além disso, ao final do evento, delegados serão eleitos para representar Cuiabá nas etapas estadual e nacional da Conferência.

A Conferência Municipal de Saúde Mental é uma realização da Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS).