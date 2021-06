Secretaria Municipal de Educação faz acolhida em ritimo de São João para servidores da pasta

Em meio a pandemia, projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, continuam realizando atividades de forma remota. Entre os projetos que não interromperam suas atividades estão os voltados ao voleibol, futebol (são propostas atividades físicas e de fundamentos dos esportes) e de música desenvolvidos em escolas da rede pública municipal em parceria com o Instituto Desportivo da Criança. Um total de 475 alunos na faixa etária de 7 a 14 anos, do 1º ao 9 Ano, de sete unidades educacionais participam das atividades.

O projeto de iniciação esportiva na modalidade voleibol é realizado em unidades do Município desde 2004 com a participação de estudantes das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Maria Lucila da Silva Barros, localizada no Jardim Ubirajara, Maria Tomich Monteiro da Silva, no Ribeirão do Lipa, Senhorinha Ana Alves de Oliveira, no Jardim Vitória, Prof. Lenine de Campos Póvoas, no Jardim União e da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Hilda Caetano de Oliveira Leite, localizada no Distrito de Nossa Senhora da Guia,

As aulas são ministradas no contra turno do ensino regular. Os alunos aprendem técnicas que vão além do entretenimento e lazer. Eles são instruídos a agregar valores ao processo educacional, fortalecendo a cultura e a saúde.

Iniciação musical

Outro projeto desenvolvido com estudantes da rede pública municipal de Ensino é o de iniciação musical. Realizado desde 2005, o objetivo é proporcionar a compreensão musical, dando fusão às diversas culturas que se encontram espalhadas no mundo, de forma rica e ativa. O projeto acontece na EMEB Senhorinha Ana Alves, com 75 estudantes com idades entre 6 a 11 anos. Outros estudantes da rede pública municipal também participam das atividades, no Asilo Santa Rita.

Futebol

Já o projeto o futebol foi iniciado em 2015 e atende cem estudantes no Distrito Sucuri, matriculados na EMEBC Profª. Hilda Caetano De Oliveira Leite, respeitando a individualidade e potencialidade de cada uma das crianças/estudantes. As atividades também atendem estudantes de outras unidades educacionais nos polos do Campo da Maçonaria, no centro espírita Seara de Luz, localizado no bairro Boa Esperança e na praça central do Distrito de Nossa Senhora da Guia.

Todos os projetos visam a formação do cidadão, dando ênfase as ações de responsabilidade, compromisso, disciplina, respeito, educação, higiene e convivência, com atividades e dinâmicas voltadas não só aos esportes, mas a cidadania, explicou a gerente executiva do Instituto Desportivo da Criança, Selma Lopes. “Os projetos ajudam muito os alunos. Trabalhamos com as atividades e acompanhamos o desenvolvimento pedagógico dos alunos bem como o desenvolvimento escolar’’, relatou Selma.

Para a assessora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Ohana Alves Medeiros Neres, os projetos contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes. “Esses projetos contribuem para o desenvolvimento e formação integral de nossos estudantes, além de ampliar as relações sociais e colaborar para a melhoria da qualidade de vida. Outro ponto importantíssimo é o acompanhamento da vida escolar dos estudantes, por uma pedagoga do Instituto. Sendo assim, os mesmos têm que se esforçar para obter bons resultados e consequentemente permanecer nos projetos”, ressaltou Ohana Neres.

Os pais dos alunos que queiram que seus filhos participem das atividades esportivas e musicais podem procurar a direção das unidades de ensino que desenvolvem as atividades dos projetos.