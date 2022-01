Secretaria Municipal de Planejamento estará fechada nesta sexta-feira (07)

Durante live experimental realizada em sua rede social, nesta quinta-feira (6), o prefeito Emanuel Pinheiro fez uma breve apresentação das ações e obras de sua gestão na área da Saúde e, dentre elas, ressaltou o programa SOS AVC, criado em 2019, à época no Hospital São Benedito e que, desde o ano passado, passou a funcionar no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Desde sua criação até dezembro de 2021, 1.375 pessoas de Cuiabá e de diversos municípios do interior foram salvas pelo programa, sendo 459 somente em 2021.

“O SOS AVC é um programa extraordinário, criado pelo respeitado médico Wilson Novais. Cuiabá está sendo uma referência nacional, salvando vidas. Já atendeu milhares de pessoas que, ao ter o primeiro sintoma de um AVC, detectado numa UPA ou policlínica, ou mesmo em casa, imediatamente ela é encaminhada sem regulação, sem moagem, sem burocracia, diretamente para o SOS AVC, que funcionava no São Benedito e agora funciona no HMC. E lá, com toda equipe preparadíssima e qualificada, a pessoa é atendida com toda a prevenção e com todos os cuidados, evitando, primeiro, que ela venha a óbito, ou seja, salvando vidas, e segundo, evitando sequela maior em virtude do SOS”, disse o prefeito.

Emanuel Pinheiro ressaltou ainda que, o diferencial do socorro imediato e sem regulação, além da equipe especializada, é o que tem salvado vidas. “Sabemos que o atendimento para a pessoa acometida de um AVC tem que ser de no máximo 6 horas, pois após esse prazo a pessoa pode vir a falecer ou ficar com alguma sequela. Já salvamos milhares de vidas, graças a Deus, e vamos continuar investindo mais ainda nessas ações de saúde para a população “, afirmou.

Saiba mais

O programa consiste no atendimento rápido ao paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral (AVC), com o objetivo de evitar mortes e sequelas. Para isso, o fluxo não depende de regulação, bastando que, logo nos primeiros sintomas, seja acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou se busque uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou policlínica. O médico constatando o AVC, já encaminha o paciente imediatamente para o corredor do SOS AVC, no HMC, onde o paciente recebe o tratamento especializado de neurologista.

A equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e residentes, totalizando 14 pessoas. O programa SOS AVC começou a funcionar em 2019, no Hospital São Benedito, mas em março de 2021 passou a atender no HMC, pois o São Benedito virou unidade de referência no atendimento a pacientes de Covid-19. O atendimento do SOS AVC dentro do prazo correto diminui em até 92% o risco de sequelas e morte dos pacientes.