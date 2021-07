Secretaria Municipal de Saúde descarta ‘xepa de vacina’ em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Educação prossegue nesta semana a entrega dos kits do Programa Alimentação Escolar. Nesta oitava etapa de distribuição, serão beneficiados 29.176 estudantes da rede pública municipal de Ensino. O programa foi ampliado, após a reabertura do cadastro no início do mês de junho, cumprindo uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro, para que a ação pudesse atender um número maior de estudantes em situação de vulnerabilidade social. Desde o ano passado quanto tiveram início as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, a Prefeitura de Cuiabá vem ampliando gradativamente a distribuição dos kits.

Em março, eram atendidos 18 mil estudantes beneficiários do programa Bolsa Família do Governo Federal. Este ano, na sétima etapa de distribuição, em maio, o programa atendeu 27.200 estudantes da rede pública municipal de Educação. Entre eles, 18 mil estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família, do governo federal e mais 9.200 estudantes não atendidos por nenhum programa social, que foram cadastrados na ação realizada pelas Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência.

Na reabertura do cadastro (em junho), mais 1.976 estudantes foram incluídos no programa, atendendo a um pleito da primeira-dama da capital, Márcia Pinheiro. “Estamos ampliando gradativamente o atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica porque entendemos que há uma necessidade de cuidado com as famílias neste momento de pandemia”, destacou a primeira-dama Márcia Pinheiro.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado ressaltou que a avaliação socio econômica dos cadastros é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, com base no critério de carência e o não atendimento das crianças por nenhum programa social. “O objetivo do Programa Alimentação Escolar é atender os estudantes que em decorrência da pandemia, estejam em situação de vulnerabilidade. A inclusão de novos 11.176 estudantes no programa, atende a uma determinação do Prefeito Emanuel Pinheiro, de ampliação do atendimento”, disse Edilene Machado.

Cronograma

A partir desta segunda-feira (5), as 26 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) da Regional Sul começam a receber os kits. A entrega prossegue para as escolas das Regionais Leste e Norte, na próxima semana e, em seguida, Oeste.

Na semana passada foram entregues cerca de 9 mil kits para as Escolas Municipais de Educação Básica do Campo, e ainda para as creches, Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC) e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), da Regional Sul.

Assim que os kits são recebidos, as equipes gestoras das unidades educacionais entram em contato com os pais ou responsáveis que buscam os produtos em dia e hora marcados, atendendo aos cuidados de biossegurança.