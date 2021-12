Secretaria Municipal de Saúde divulga alerta sobre aumento dos casos de Influenza em Cuiabá

O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou na tarde desta sexta-feira (24) as ações do Plano de Enfrentamento à Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, elaborado a várias mãos pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O Plano foi criado por solicitação do próprio prefeito, após a constatação do aumento de atendimento às síndromes gripais nas unidades de saúde do município.

“Dados do sistema E-sus Municipal apontam um aumento de 24,98% no atendimento de doenças relacionadas ao aparelho respiratório nas unidades de Atenção Básica em dezembro, quando comparado aos atendimentos de novembro. Também verificamos um aumento de 87% nos atendimentos de casos de Influenza durante o mesmo período. Temos ainda 17 residentes de Cuiabá internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave. Esses dados nos fizeram acender a luz de alerta, por isso solicitei à secretária de Saúde interina, Suelen Alliend um plano de enfrentamento a essa doença para reorganizarmos o sistema público para melhor atender à população”, disse o prefeito.

De acordo com o Plano, todas as unidades básicas de saúde vão atender as pessoas que procurarem atendimentos por síndrome gripal, sem necessitar agendamento. Para isso, a quantidade de consultas agendadas diariamente será menor. As UBS atendem de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h. As unidades Centro de Saúde do Tijucal, UBS Parque Ohara, Clínica da Família e UBS Ilza Terezinha Picolli atendem das 7h às 21h. O Centro de Saúde Ana Poupina atenderá exclusivamente pessoas com síndromes gripais.

“É importante que as pessoas que tenham casos leves, como coriza, mal-estar, febre, diarreia e dificuldade respiratória leve procurem atendimento nas unidades básicas, espalhadas por toda a capital, para não superlotar as unidades de Pronto Atendimento. Caso o médico classifique o paciente como moderado ou grave, ele será encaminhado para uma UPA ou Policlínica”, explica a secretária Suelen.

As pessoas com sintomas moderados ou graves devem procurar atendimento nas unidades de Atenção Secundária (UPA Verdão, UPA Morada do Ouro, UPA Pascoal Ramos, Policlínica do Planalto, Policlínica do Coxipó ou Policlínica do Pedra 90). Aqueles que tiverem indicação de internação, serão encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (antigo PS) ou para o Hospital São Benedito. Os dois hospitais têm leitos exclusivos para atendimento destes pacientes.

Por fim, o plano prevê a imunização das pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Influenza. “A campanha começou em abril e até agora atingimos 75% da meta. Quem ainda não se vacinou contra a Influenza em 2021 deve procurar qualquer unidade básica de saúde para se vacinar. Aqueles que já receberam uma dose só poderão se vacinar novamente quando começar a campanha de 2022”, concluiu Suelen.