Secretaria Municipal de Saúde divulga o 10º Informe Epidemiológico de 2021 sobre a Covid-19

Nesta terça-feira (16), é comemorado nacionalmente o Dia do Ouvidor, profissão voltada para a defesa e atendimento ao consumidor, com o intuito de representar na esfera pública e privada, as demandas oriundas do cidadão inconformado. Em Cuiabá, os ouvidores destacaram a importância da profissão na vida da população, bem como a diferença que fez na sociedade desde sua criação.

O prefeito Emanuel Pinheiro parabenizou os ouvidores de Cuiabá pelo seu dia e ressaltou o quão importante o setor de Ouvidoria se tornou em sua gestão. “A Ouvidoria é um importante instrumento de prestação de serviço público, possibilita uma gestão mais eficiente e gera uma conexão maior com o cidadão, pois a resolução é imediata, na maioria das vezes. Só temos a agradecer pelos nossos ouvidores e por desempenharem esse papel de atendimento à população tão bem”.

A data de hoje faz referência ao dia 16 de março de 1995, em que foi fundada a Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO Nacional), com o objetivo de estimular e promover o congraçamento e o relacionamento entre todos aqueles que exerçam a função de Ouvidor/Ombudsman no Brasil, como também os que atuam em atividades de defesa da cidadania, do consumidor e do meio ambiente. Dezessete anos depois, o dia 16 de março foi oficializado como o Dia Nacional do Ouvidor, por meio da Lei Federal nº 12.632/2012.

“O trabalho do ouvidor público é registrar as demandas da sociedade junto a administração pública. Com isso a administradores públicos identificam os pontos fortes e os pontos fracos a serem melhorados no processo de gestão e planejamento da integração pública. Desta forma, é possível prever mudanças, tanto sociais, quanto econômicas e organizacionais. Diante disso, quero aqui parabenizar todos os ouvidores do Munincípio de Cuiabá, que desempenham esse papel fundamental para a sociedade e que não deixam de prestar um serviço eficiente e eficaz, escutando sempre a necessidade do cidadão”, disse o ouvidor-geral do Município, Heitor Geraldo Reyes.

“Ser ouvidor é um desafio diário. Precisamos gostar, respeitar e compreender o próximo. A empatia é a ferramenta principal para desempenhar esta função. Amo o que eu faço. Parabéns a todos que desempenham com amor e carinho o trabalho de ouvidor”, disse a ouvidora da Secretaria de Mobilidade Urbana da Capital (Semob).

Já para a ouvidora Cilvone Passos Gratiluz, da Secretaria de Obras Públicas (Sorp), a profissão lhe trouxe momentos que considera como fora de rotina e de grande aprendizado. “Eu sou muito apaixonada por pessoas e gosto do inesperado, de poder ajudar e ouvir as pessoas, sejam quando estão calmas ou nervosas. A gente tem que estar preparado para tudo isso. Hoje é comemorado o Dia do Ouvidor e isso para mim é de grande importância, já que antes eu nem sabia que existia esse dia, foi só agora na Gestão Emanuel Pinheiro que tomei conhecimento, porque sempre somos lembrados e recebemos uma palavra de carinho. Eu fico muito feliz em sermos reconhecidos”, afirmou a servidora.