Secretaria Municipal de Saúde divulga o 14º Informe Epidemiológico de 2021 sobre a Covid-19

Em 24 de abril de 2021, o Brasil acumulava 14.308.215 casos e 389.492 mortes por Covid-19. Nas últimas semanas houve a estabilização do número de casos e óbitos por Covid-19 no país, o que caracteriza a formação de um novo patamar de transmissão, com a sustentação de valores altos de incidência e mortalidade. Com cerca de 350 mil casos confirmados e 9.308 mil óbitos registrados até 24 de abril, Mato Grosso encontra-se em estabilidade nas taxas incidência e da mortalidade, contudo está entre as Unidades da Federação (UF) com maiores taxas de incidência e em situação ainda considerada crítica. A situação dos leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS ainda é muito preocupante no país. Mato Grosso, em 19 de abril, configurava entre as UF com maiores taxas de ocupação (98%) e Cuiabá entre as capitais com taxas superiores a 95%.

Diante do quadro epidemiológico e da sobrecarga da rede de assistência na capital apresentados neste e nos últimos informes publicados esse ano é essencial ampliar e fortalecer as medidas de distanciamento físico e social, uso de máscaras e higienização das mãos, difundidas desde o início da pandemia como medidas preventivas eficazes contra a Covid-19. Medidas mais rígidas de restrição da circulação e das atividades não essenciais bem como a testagem oportuna de casos suspeitos e seus contatos continuam sendo fundamentais. Para além dessas medidas e igualmente imprescindível é a urgente aceleração da vacinação na capital.

Desde o registro dos primeiros casos em Cuiabá, a Secretaria Municipal de Saúde, com apoio de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso, publica semanalmente o Informe Epidemiológico sobre a Covid-19, com o objetivo de monitorar o padrão de morbidade e mortalidade e descrever as características clínicas e epidemiológicas dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG – pelo SARS-Cov-2 em residentes no município de Cuiabá. Dando continuidade à divulgação de informações sobre a Covid-19 em Cuiabá, esse é o 52º informe produzido, no qual apresentamos as informações desde a data da notificação do primeiro caso em Cuiabá até a 16ª Semana Epidemiológica (SE), compreendendo o período de 14 de março de 2020 a 24 de abril de 2021. Neste informe, destaque especial será dado à mortalidade por Covid-19 em residentes em Cuiabá. Destaques do período de 14 de março de 2020 a 24 de abril de 2021

– Foram registrados 74.775 casos de COVID-19 de residentes em Cuiabá, 94,1% recuperados; 7.313 internações e 2.553 óbitos. Nas duas últimas semanas (SE 15 e SE 16) foram notificados 1.426 casos e 219 óbitos.

– A média de casos semanais no mês de abril (1.147 casos/semana) foi menor quando comparada aos demais meses de 2021, mas ainda em patamares elevados.

– A taxa de incidência é mais elevada entre 40 e 49 anos, contudo as taxas em crianças, adolescentes e jovens de 20 a 29 anos foram as que mais cresceram desde a 02 de janeiro de 2021 – 81,4; 96,8% e 70,9% respectivamente, evidenciando aumento superior do risco de infecção nesses grupos etários quando comparado com os demais.

– Entre os pacientes residentes em Cuiabá internados por Covid-19 e vieram a óbito, 91,7% ocuparam leitos de UTI e 63,6% estiveram em leitos de UTI desde o momento da internação.

– Aproximadamente 41,6% dos idosos, 17,1% dos adultos, e 9,7% das crianças e adolescentes internados por Covid-19 foram a óbito.

– A média de idade dos pacientes internados em 2020 era de 56,2 anos de idade (mediana de 57) e em 2021 essa média foi de 54,7 anos (mediana de 55 anos). Entre aqueles que foram a óbito a mediana de idade em 2020 foi de 67 anos e em 2021 de 64 anos, indicando o rejuvenescimento da epidemia na capital.

– A partir de dezembro de 2020 se tem registrado o aumento de mortes, e esse padrão tem persistido nos quatro primeiros meses de 2021 (SE 01 a 16 – 03 de janeiro a 24 de abril de 2021), em que o número de óbitos representou mais da metade (53,4%; 1.364) dos óbitos por Covid-19 em residentes em Cuiabá desde o início da pandemia em março de 2020.

– O número de óbitos semanais no período de 14 de março a 17 de abril de 2021 (SE 11 a 15) apresentou quantitativo maior ao observado no pico de mortes do ano de 2020 (SE 27 a 29 – 28 de junho a 18 de julho de 2020). A média semanal no momento de pico da mortalidade em 2020 era de 99,3 óbitos por semana enquanto no período de 14 de março a 17 de abril de 2021 foi de 144,4 óbitos por semana.