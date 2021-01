Secretaria Municipal de Saúde divulga o 1º Informe Epidemiológico de 2021 sobre a COVID-19

As matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas da rede pública municipal de educação, estão abertas e podem ser feitas nas próprias unidades educacionais. Em Cuiabá, a Secretaria Municipal de Educação (SME) oferta a modalidade de EJA em dez unidades educacionais urbanas, três do campo e, em quatro Centros de Convivência de Idosos (CCI), que realizam a alfabetização e ofertam o ensino fundamental para jovens e adultos.

Pessoas com 15 anos completos ou mais podem se matricular na modalidade. Para a matrícula, basta o interessado levar RG, CPF e comprovante de endereço na unidade educacional. A Educação de Jovens e Adultos possibilita que em 3 anos, os estudantes estejam alfabetizados e ainda concluam o Ensino Fundamental.

A líder da equipe de Ensino de Jovens e Adultos e Educação do campo, da Secretaria Municipal de Educação (SME), Marilene de Souza Carvalho avalia como positivo o interesse dos jovens e adultos de retomarem os estudos e lembra que muitos voltam a estudar por exigência do próprio mercado de trabalho.

“Os estudantes que interromperam os estudos estão buscando retornar para as salas de aula primeiro, pela vontade de estudar e de seguir crescendo, enquanto cidadãos. E depois, devido à exigência do mercado de trabalho, que lhes pede um nível mínimo de instrução. Para nós, é gratificante perceber que cada vez mais alunos buscam a rede, movidos pela busca do conhecimento e ter uma vida melhor”, explicou.

No ano passado, os estudantes frequentaram as salas de aulas até o dia 15 de março quando as atividades presenciais na rede pública municipal de Ensino foram suspensas devido à pandemia. As aulas passaram a ser ministradas de forma remota, com apoio dos kits pedagógicos e de material escolar, além das tarefas impressas, no caso das escolas do campo onde o acesso à internet é mais precário. Segundo monitoramento realizado pelos assessores pedagógicos 1.048 estudantes acompanharam as atividades pedagógicas.

Confira as unidades educacionais que oferecem Educação de Jovens e Adultos (EJA), na rede Municipal:

EMEB Antônia Tita Maciel de Campos

Bairro: Jardim Florianópolis.

Telefones: 3313-3090 e 3631-2390

E-mail: emeb.antonia.campos@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Cândido Mariano da Silva Rondon

Bairro: Alvorada

Telefones: 3313-3220 e 3642-1821

E-mail: emeb.marechal.rondon@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Guilhermina Monteiro de Figueiredo

Bairro: Carumbé

Telefone: 3313-3004

E-mail: emeb.guilhermina.figueiredo@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Jesus Criança

Bairro: Parque Nova Esperança

Telefone: 3313-3104

E-mail: emeb.jesus.crianca@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Maximiano Arcanjo da Cruz

Bairro: Santa Laura

Telefones: 3313-3123 e 3665-5177

E-mail: emeb.maximiano.cruz@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Nossa Senhora Aparecida

Bairro: Novo Colorado

Telefone: 3313-3280 e 3626-1865

E-mail: emeb.nossa.aparecida@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Pedrosa de Morais e Silva

Bairro: Novo Paraíso

Telefones: 3313-3204 e 3641-3877

E-mail: emeb.pedrosa.silva@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Orzina de Amorim Soares

Bairro: Jardim Vitória

Telefone: 3313 3203

E-mail: emeb.orzina.soares@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Ranulpho Paes de Barros

Bairro: Jardim Santa Izabel

Telefone: 3313-3071

E-mail: emeb.ranulpho.barros@cuiaba.mt.gov.br

EMEB Clóvis Hugueney Neto

Bairro: Altos do Parque

Telefone:

E-mail: emeb.clovis.huguiney@cuiaba.mt.gov.br

EMEBC Nossa Senhora de Penha de França

Localidade: Distrito do Coxipó do Ouro

Telefone: 3641-3898

E-mail: emreb.penha.frança@cuiaba.mt.gov.br

EMEBC Nova Esperança

Bairro: Nova Esperança

Telefone: 9 8100 7546

E-mail: emreb.nova.esperança@cuiaba.mt.gov.br

EMEBC Udeney Gonçalves Amorim

Localidade: Distrito de Aguaçu

Telefone: 3313 3290

E-mail: emreb.udeney.amorim@cuiaba.mt.gov.br

Centros de Convivência de Idosos com Educação de Jovens e Adultos (EJA):

CCI Aidê Pereira

Bairro: Novo Horizonte

Telefone: 3646-9299

CCI João Guerreiro

Bairro: Altos do Coxipó

Telefone: 3617-7379

CCI Maria Ignês

Bairro: CPA

Telefone: 3617-1554

CCI Padre Firmo

Bairro: Porto/Dom Aquino

Telefone: 3616-6737

Outras informações pelo telefone: 3645-6503