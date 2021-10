Secretaria Municipal de Saúde divulga o 26º Informe Epidemiológico de 2021 sobre a Covid-19

Em 09 de outubro de 2021, o Brasil registrava 21.567.181 casos de Covid-19 e 600.829 mortes e Mato Grosso acumulava 537.574 casos e 13.605 óbitos, indicando aumento de 1,2% de casos (531.159) e 0,6% de óbitos (13.522) em duas semanas.

Nas últimas semanas, pode-se ratificar a tendência de melhora da pandemia no Brasil, com manutenção de queda nos indicadores de incidência, mortalidade por Covid-19, taxas de ocupação de UTI adulto no SUS e de transmissão do vírus. A maior redução da mortalidade, com pouca diminuição da incidência, pode ser resultado das campanhas de vacinação, que diminuem os riscos de agravamento da doença, mas não impedem completamente a transmissão do vírus Sars-CoV-2. Ressaltamos que Mato Grosso está entre os sete estados brasileiros com maior taxa de incidência e entre as oito com maior taxa de mortalidade.

Vale destacar que, no país, a taxa de letalidade ainda é alta em relação a outros países que adotaram medidas de proteção coletiva, testagem de suspeitos e seus contatos, bem como cuidados intensivos para doentes graves.

Mato Grosso e Cuiabá, assim como 25 estados e 23 capitais, se encontram fora da zona de alerta (taxas inferiores a 60%) quanto à taxa de ocupação de leitos de UTI, com menos de 50% de taxa de ocupação, apontando para a melhora do quadro pandêmico.

Desde o registro dos primeiros casos em Cuiabá, a Secretaria Municipal de Saúde, com apoio de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso, publica o Informe Epidemiológico sobre a Covid-19, com o objetivo de monitorar o padrão de morbidade e mortalidade e descrever as características clínicas e epidemiológicas dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG pelo SARS-Cov-2 em residentes no município de Cuiabá. Este é o 63º informe produzido, no qual apresentamos as informações desde a data da notificação do primeiro caso em Cuiabá até a 40ª Semana Epidemiológica (SE), compreendendo o período de 14 de março de 2020 a 09 de outubro de 2021.

Destaques do período de 14 de março de 2020 a 09 de outubro de 2021

– Foram registrados 112.118 casos de Covid-19 de residentes em Cuiabá, 95,7% recuperados; 9.700 internações e 3.513 mortes. Nas duas últimas semanas (SE 37 e SE 38) foram notificados 773 casos, 39 internações e 20 óbitos.

– Apesar da tendência de redução no número de óbitos nos meses de maio, junho e julho (SE 18 a SE 30; 02 de maio a 31 de julho de 2021), houve um aumento no quantitativo de óbitos nas duas primeiras semanas de agosto (48 e 55 óbitos nas SE 31 e 32, respectivamente) e redução nas duas últimas semanas (41 e 36 óbitos nas SE 33 e 34, respectivamente) e que se manteve no mês de setembro (16, 28, 18 e 18 óbitos nas SE 35 a 38, respectivamente) e nas duas primeiras semanas de outubro (14 e seis óbitos nas SE 39 a 40, respectivamente).

– Entre os pacientes internados com evolução do caso, 41,2% dos idosos (1.627/3.947), 17,9% (9933/5.547) dos adultos, e 7,8% (16/206) das crianças e adolescentes foram a óbito.

– A média diária de óbitos observadas nas SE 39 e 40 (1,4 óbitos/dia) é inferior a observada em setembro (3,0), agosto (6,5) e em julho (4,5).

– Em 09 de outubro, comparado a duas semanas (25 de setembro), observamos aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI adulto (40,0%) e redução das taxas de ocupação de leitos de enfermaria (10,3%) e de leitos de UTI infantil (11,8%) na capital. Entretanto cabe frisar que houve redução do número de leitos de UTI adulto pactuados.

– A taxa de transmissão do vírus nas SE 38 e SE 39 foi estimada em 0,84, mantendo a tendência do mês de setembro.

– Até 09 de outubro foram aplicadas 706.085 doses de vacina contra Covid-19, com média de 5.029 doses/dia nas últimas duas semanas (SE 39 e SE 40; 26 de setembro a 09 de outubro).