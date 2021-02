Secretaria Municipal de Saúde divulga o 7º Informe Epidemiológico de 2021 sobre a COVID-19

Desde o registro dos primeiros casos em Cuiabá, a Secretaria Municipal de Saúde, com apoio de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso publica semanalmente o Informe Epidemiológico sobre a COVID-19, com o objetivo de monitorar o padrão de morbidade e mortalidade e descrever as características clínicas e epidemiológicas dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG – pelo SARS-Cov-2 em residentes no município de Cuiabá. Dando continuidade à divulgação de informações sobre a COVID-19 em Cuiabá, esse é o 45º informe produzido, no qual apresentamos as informações desde a data da notificação do primeiro caso em Cuiabá até a 06ª Semana Epidemiológica (SE), compreendendo o período de 14 de março de 2020 a 20 de fevereiro de 2021.

Os dados referentes ao número de casos de COVID-19 são registrados no sistema considerando a data de notificação. Desta forma, o número de casos é atualizado diariamente e, portanto, algumas diferenças quanto ao número de casos e indicadores advindos desses poderão ser notadas quando comparado com os informes publicados em semanas anteriores.

Destaques da Semana Epidemiológica 07 – 14 a 20 de fevereiro de 2021.

– Até 20 de fevereiro:

– 51.615 casos de COVID-19 residentes em Cuiabá, 93,4% recuperados e 1.461 mortes.

– A taxa de infecção é mais elevada entre 30 a 39 anos, contudo as taxas em crianças, adolescentes e jovens de 20 a 29 anos foram as que mais cresceram desde 18/julho/2020 – 864%, 1.342% e 952% respectivamente, evidenciando aumento superior do risco de infecção nesses grupos etários quando comparado com os demais.

– Risco de internação se eleva com a idade, sendo maior no sexo masculino, exceto na faixa etária de 20 a 29 anos, quando o risco é superior no sexo feminino.

– A partir de dezembro se tem registrado o aumento de mortes, e esse padrão tem persistido nas quatro primeiras semanas de janeiro e nas três primeiras semanas de fevereiro, com quase o dobro do número de mortes da última semana de dezembro (SE 53).

– Na última semana

– 1.081 casos notificados de COVID-19 e 39 óbitos, com média de 5,6 óbitos/dia.

– Cerca de 43% dos leitos de UTI de Cuiabá foram ocupados por não residentes na capital.

– Manutenção das taxas de ocupação de UTI adulto e de enfermaria e redução da taxa de ocupação de UTI pediátrica nos hospitais de Cuiabá.

– Valor de Rt (1,12) mais elevado desde a SE 51 (13 a 19 de dezembro) quando o valor estimado foi 1,18.

