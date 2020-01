Secretaria orientará venezuelanos indígenas sobre retirada de Carteira de Trabalho

O Projeto Saber com Sabor nasceu em 2001 com a criação da primeira biblioteca pública na Praça Clóvis Cardoso, que fica no cruzamento das Avenidas Isaac Póvoas e São Sebastião. Recentemente reformada, ampliada e entregue pelo Prefeito Emanuel Pinheiro, a biblioteca ganhou também nova programação, um Espaço Cuiabano e o nome de Biblioteca Pública Saber com Sabor Prof. Dr. Paulo Eduardo dos Santos.

Segundo a coordenadora das Bibliotecas Públicas, Edvair Pereira Alves, o projeto ganhou o nome de Saber com Sabor porque a leitura de qualidade e valor proporciona a oportunidade de saborear a alma, a cultura e o espírito, nas páginas dos livros.

Atualmente Cuiabá conta com seis bibliotecas que funcionam o ano inteiro, das 8h às 18h, sem intervalo. Isso significa que nas férias escolares têm “Saber com Sabor”, com um ambiente aconchegante que oferece espaço infantil, internet, campo de pesquisa e o recém-criado Espaço Cuiabano que valoriza a cultura mato-grossense e a cuiabania com um acervo de dar asas ao conhecimento e à curiosidade do leitor.

Para quem preferir levar até dois livros para a leitura em casa é simples, basta fazer um cadastro apresentando identidade pessoal e comprovante de endereço, terá uma semana de prazo para a devolução, que pode ser renovado. No acervo da biblioteca há livros que não são encontrados nem na própria Universidade Federal.

Edvair Pereira Alves informa que o acervo atual gira em torno de 70 mil exemplares, além do acervo puramente mato-grossense que é de aproximadamente 10 mil exemplares no “Espaço Cuiabano” que, aliás, será instituído por meio de Decreto em todas as bibliotecas municipais e escolares. A coordenadora destaca ainda o apoio e a participação da gestão atual do prefeito Emanuel Pinheiro e do secretário Municipal de Educação, Alex Vieira Passos, que tem permitido o avanço das Bibliotecas Públicas no Projeto Saber com Sabor. “De todos os tempos este é o período em que temos recebido mais carinho e incentivo neste trabalho”, destacou Edvair Pereira Alves.

Vera Lúcia Mendes da Silva, bibliotecária há 16 anos falou também sobre o Projeto “Livro Esquecido”, ela cita que em 1916, um livro foi “esquecido”, isto é, colocado propositadamente no Parque das Águas e foi “achado” por um acadêmico de Direito de baixa renda que agradeceu muito. Era um Vade Mecum, livro da área jurídica que custa hoje em torno de R$ 250 e o estudante precisava e não tinha condições de adquirir. “Foi emocionante”, afirmou ela.

A Secretaria Municipal de Educação busca e recebe doações de livros, inclusive literatura estrangeira, seleciona, faz a reciclagem e de acordo com o que a lei permite, encaminha para as bibliotecas escolares ou presenteia as crianças. São 49 bibliotecas na rede municipal de ensino, inclusive em 20 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

As bibliotecas Saber com Sabor estão localizadas no centro de Cuiabá e espalhadas pelos bairros Pedregal, Dom Aquino, Osmar Cabral, Pedra 90, Cidade Verde e Santa Isabel.

INFORMAÇÕES:

(65) 3313-3045 ou 3645-6532

Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá, na aba da Secretaria de Educação/Biblioteca Saber com Sabor