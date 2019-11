Secretaria planeja capacitação junto à mulheres agricultoras

Em busca de soluções para ampliar as ações do Pró-Cuiabá, programa de incentivo fiscal da Prefeitura de Cuiabá, a titular da Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Débora Marques, conheceu o projeto Fortaleza Competitiva. Na capital do Ceará, nesta quinta-feira (14), ela foi apresentada à iniciativa, que engloba um pacote de medidas de estímulo à criação de um cenário qualificado para novos negócios.

De acordo com a secretária, o programa viabiliza mecanismos para o surgimento e crescimento de empresas em áreas estratégicas do Município, gerando emprego, renda e desenvolvimento. “A proposta é muita parecida com a do Pró-Cuiabá, e tem dado bons resultados para a cidade. Por isso, viemos em busca deste intercâmbio. Assim, poderemos fortalecer nosso projeto e trazer os mesmo benefícios à Cuiabá.”

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da capital cearense explicou que o Fortaleza Competitiva trabalha em quatro frentes principais: Incentivos e Regulamentações, Parcerias Público–Privadas (PPP), Desburocratização e Mercado de Trabalho. A administração também alia planejamento urbano estratégico para estimular a competitividade entre os empresários.

Ainda estão previstas regulamentações propostas, complementares aos incentivos fiscais já em curso, ampliando as áreas beneficiadas, como o Programa de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (Prodefor) e o Programa de Apoio a Parques Tecnológicos e Criativos de Fortaleza (Parqfor). Ambos promovem atração e o desenvolvimento de novos negócios por meio da redução de tributos municipais (IPTU, ISS e ITBI).

O Pró-Cuiabá

Com descontos em impostos que variam de 50% a 100%, por períodos entre três e 10 anos, o programa fomenta a geração de emprego e renda na cidade. O valor do benefício é diferente para cada empresa, podendo alternar de acordo com seu porte, área de atuação e quantidade de postos de trabalho gerados.

Débora lembra que o projeto passa por reestruturação e tem ganhado reforço na divulgação. Ela também fala sobre a possibilidade de beneficiamento de empresas locais que possuem projetos de expansão. Os interessados podem procurar a Secretaria, onde serão dados todos os encaminhamentos.

“Estes esforços fazem parte do plano de gestão do prefeito Emanuel Pinheiro que tem atuado para facilitar a chegada de novos investidores à Capital. Recentemente, a cidade foi considerada uma das 15 melhores do país para empreender. Subimos três posições em comparação ao último ano e temos trabalhado para subir ainda mais”, diz.