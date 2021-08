Secretarias de Saúde e de Gestão serão comandadas por mulheres

O prefeito Emanuel Pinheiro reagendou audiência pública de apresentação dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica de estruturação de projeto de parceria público-privada para requalificação urbana do Centro da Cidade de Cuiabá e revitalização do Mercado Municipal. O evento será realizado no dia 26 de agosto, às 10h, no auditório da Secretaria de Educação e será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura. Aqueles que desejarem participar presencialmente devem realizar inscrição prévia. Mais informações AQUI.

A audiência pública faz parte do cronograma de ações do processo de desenvolvimento do Programa de PPP/Cuiabá. Sua realização garante a participação da sociedade, transparência e lisura. Para participar de maneira presencial, o interessado deve realizar inscrição prévia, que será limitada ao número de vagas disponíveis de acordo com capacidade do auditório e seguindo medidas de biossegurança. O participante presencial poderá se manifestar durante audiência, colaborando com perguntas e sugestões.

O interessado a comparecer ao evento presencialmente deve encaminhar email solicitando sua inscrição para o endereço eletrônico comitegestor@cuiaba.com.br com as seguintes informações: nome completo, RG, órgão ou entidade que representa, telefone, endereço de email. Após isso deve-se aguardar confirmação de inscrição, que deve também ser comprovada no ato de entrada do local no dia do evento. Os cadastros para participação pode ser realizados até 30 minutos antes do início da audiência, no dia 26 de agosto.