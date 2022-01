Secretário Aluízio Leite confirma compromisso da gestão Emanuel Pinheiro com o esporte cuiabano

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite Paredes, recebeu na manhã desta segunda-feira (24) em seu gabinete, visita de cortesia dos atletas de motovelocidade que irão representar a capital no Campeonato R3 Blu Cru Cup Talent Yamaha a ser realizado em Goiânia, no início do mês de fevereiro. O secretário Aluízio aplaudiu os atletas e destacou o compromisso pela prática. “Quero deixar registrada a nossa parceria e a gestão irá fazer o que for necessário para dar continuidade a essa grande história do motociclismo e efetivar a participação dos meninos no campeonato sul-americano. Esse é o primeiro de muitos contatos. Vamos apoiar a causa”, confirmou Aluízio.

Incentivados pelos avós paternos, os irmãos Cauã (13 anos) e Enzo (20), são destaques na categoria Talent (Talento). Apesar da pouca idade, o menino Cauã Calgoroto conta que o paixão pelo ‘motosports’ começou aos quatro anos de idade. “De lá pra cá, não parei mais. Busco treinar bastante pra fazer bonito nas pistas. São movimentos que requerem atenção e muita velocidade”, disse Cauã.

Com 20 anos, também na categoria Talent, Enzo Calgaroto alcançou o décimo lugar no último campeonato. “Somos apenas três atletas em Cuiabá. Muita persistência e apoio intenso do nosso treinador é que nos motiva. Vamos fazer valer s pena a nossa participação”, destacou Enzo.

Com vasta experiência no esporte, o treinador João Marcelo Ruiz, popularmente conhecido como Marcelo Careca, acompanha a família Calgaroto desde o início. Conhece toda a trajetória frente ao motobilismo. “Mesmo sem estrutura, os treinos de pilotagem são intensos”, apontou o treinador.

“Saímos satisfeitos. Tenho certeza que teremos todo apoio logístico da Prefeitura de Cuiabá. Precisamos transmitir segurança aos pilotos. Os atletas que estão na ativa, incentivam novos a aderirem à prática esportiva. O esporte transforma vidas e forma cidadãos”, concluiu João Marcelo.