Secretário de Agricultura Familiar participa de reunião na ALMT

Foto: Marcos Lopes

Com o objetivo de traçar um panorama da agricultura familiar e discutir propostas de desenvolvimento para o setor, a Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso recebeu, na manhã desta terça-feira (11), o secretário de Estado Silvano Amaral.

“Essa integração entre os poderes para discutir melhorias para a agricultura familiar é muito importante, pois essa é uma grande demanda para o estado que, além dos benefícios econômicos que impactam no fortalecimento da economia local, também agrega o valor social pela sustentabilidade da produção familiar”, defendeu o secretário.

Segundo o presidente da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal, Agrário e Regularização Fundiária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (DEM), a principal preocupação neste primeiro momento é saber sobre as ações que estão sendo desenvolvidas e discutir a viabilidade e a programação para dar início aos projetos de implementação ao setor.

Dentre as questões levantadas pelo presidente da comissão estão a preocupação na manutenção dos equipamentos adquiridos pelo estado e assistência técnica para melhoria das produções familiares no estado. Como é o caso dos maquinários e equipamentos de caixas de abelhas e resfriadores. “Não adianta adquirir tudo isso sem pensar na assistência técnica para o manuseio e nos serviços de manutenção, porque na maioria das vezes o produtor não tem condições de arcar com esses custos”, afirmou ao defender um planejamento de acompanhamento continuo.

O secretário destacou que essa é uma preocupação do governo, que mantém parcerias com entidades para cooperação técnica de orientação e prefeituras no suporte à manutenção dos equipamentos. Além disso, ele destacou os investimentos realizados em 2020 por meio do programa Mato Grosso Produtivo que destinou recursos para melhorar o desenvolvimento das principais cadeias do estado, como o café, cacau, leite, mel, maracujá, mandioca e flores tropicais, entre outros. Além da aquisição de sêmen bovino, embriões, resfriadores e patrulhas mecanizadas. “O estado também passou a comprar os produtos da Agricultura Familiar para usar na merenda das escolas estaduais, valorizando e incentivando a produção local”, complementou.

O vice-presidente da Comissão, deputado Elizeu Nascimento (PSL), destacou a importância da parceria entre os poderes para o fortalecimento do setor e solicitou a convocação do presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso – Intermat para ampliar o diálogo. “Esse outro elo é de suma importância e é muito importante saber o que a secretaria está fazendo sobre a regularização fundiária. É importante que o Serafim também venha prestar contas”, defendeu.

Também participaram da reunião os deputados Nininho (PSD), que destacou as dificuldades dos pequenos produtores na correção do solo, Gilberto Cattani (PSL), que também questionou que o maior problema é a lentidão para a regularização fundiária, e Wilson Santos, que falou sobre a perfuração de poços artesianos em algumas comunidades, representando um passo importante ao setor.