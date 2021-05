Secretário de Educação recebe vereadores e secretário municipal de Tabaporã

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Várzea Grande chegou para os profissionais da Educação das Redes de Ensino Pública, municipal, estadual e federal e das Redes particulares e filantrópicas, seguindo o Plano Nacional de Imunização – PNI, do Ministério da Saúde.

A Saúde de Várzea Grande, dentro do seu planejamento, reservou algumas datas para vacinar este novo grupo, que totaliza 7.809 profissionais de ensino, sendo 3.016 profissionais da Rede Pública Municipal; 2.379 profissionais do Estado de Mato Grosso; 178 de instituições de ensino federal, como a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT; 2.143 de unidades escolares particulares e 93 de Unidades Filantrópicas.

Como se trata de um contingente grande de pessoas, as unidades escolares foram definidas por horário para que não haja aglomeração, mesmo sendo a vacinação em Drive-Thru, no Parque Berneck ou em ponto fixo, no Jardim dos Estados , neste sábado, 29, para as Escolas Municipais de Várzea Grand. No dia 31 de maio, a vacinação acontece para os profissionais da UNIVAG em Corujão; já os profissionais da Rede Privada e Filantrópicas serão vacinados no dia 02 de junho, no Jardim dos Estados (Miniestádio), e no dia 03 de junho, feriado de Corpus Christi, a vacinação ocorre no Parque Berneck (Drive-Thru) e na UNIVAG (Drive-Thru) para os profissionais da Secretaria de Educação de Mato Grosso – SEDUC, da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT.

Para se ter um maior controle daqueles que realmente estão atendidos pela determinação do Plano Nacional de Imunização – PNI, do Ministério da Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação de Várzea Grande definiram pelo levantamento de todos os dados dos profissionais de Educação e a transmissão em dados computadorizados entre as duas pastas, portanto, eles não necessitam fazer o cadastramento pelo site oficial de Várzea Grande no endereço www.varzeagrande.mt.gov.br.

“O controle rigoroso exige documento pessoal com foto, holerite do salário de maio e cópia do Cartão SUS para serem entregues no ato vacinação e para comprovar o vínculo, tanto para aqueles da rede pública como aqueles da rede privada de ensino, portanto, as remessas de dados se dão através dos responsáveis por sua área e sem cadastro”, disse o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros.

O secretário de Educação, Silvio Fidélis, lembrou que cada gestor público ou privado é responsável pelas informações a serem enviadas para o Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao profissional da Educação que tem que cumprir as exigências do Plano Nacional de Imunização – PNI.

“Nós somos responsáveis pela vacinação enquanto Prefeitura de Várzea Grande e pelas informações dos profissionais municipais, já os demais gestores são responsáveis pelos demais profissionais a serem vacinados”, disse Silvio Fidélis, que também é presidente do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus – COVID -19.

Os profissionais da Educação serão vacinados nos dias 29 e 31 de maio e nos dias 02 e 03 de junho no Calendário abaixo descrito.

Calendário de vacinação

– Amanhã, 29 de maio, a vacinação será no Parque Berneck, sistema Drive-Thru, e funcionará também o ponto fixo, no Jardim dos Estados, para os Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino, no horário das 8h às 16h.

– No Domingo, 30, a vacinação se dará para pessoas acamadas, em suas residências, pertencentes a estes grupos prioritários da segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação.

– Na Segunda-feira, 31, terá mais uma edição do Corujão da Vacinação, na Clínica Médica do UNIVAG, Sistema Drive-Thru, das 16h às 22h. Serão vacinados aqueles com comorbidades já cadastrados e que escolheram a UNIVAG e têm entre 18 a 59 anos, além dos profissionais da Educação da Instituição de Ensino – UNIVAG.

– Quarta-feira (2 de junho), a vacinação ocorre no Jardim dos Estados – Ponto Fixo – para Profissionais da Educação da Rede Privada e Filantrópicas, sendo no horário das 8 às 16h.

– Quinta-feira (3) – (Feriado de Corpus Christi) a vacinação ocorre em dois pontos no Sistema Drive -Thru – Nas Clínicas Médicas do UNIVAG e no Parque Berneck – das 8 às 16h, para profissionais da Educação da Rede Estadual (SEDUC); UFMT e IFMT.

A Superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina de Moura, alerta que o pré-cadastro e a confirmação da inscrição como data, horário e local também devem ser realizados no site oficial de Várzea Grande no endereço www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE, lembrando que no caso dos profissionais da Educação não houve pré-cadastro, eles foram feitos por transmissão de Banco de Dados, mesmo assim esses profissionais, ao comparecer para serem vacinados, devem se apresentar munidos de documentos oficiais com foto, Cartão do SUS e o holerite do salário de maio.

“Muitos estão fazendo o cadastro, só que não consultam no site para verificar a confirmação e estão perdendo a data da vacinação. É importante fazer o cadastro, e no dia seguinte já começar a monitorar e acompanhar a confirmação no próprio site. Estas pessoas que perderam a data, devem comparecer no local de escolha do cadastro, no período da tarde, por exemplo, se no cadastro escolheu o Fiotão, então observar o calendário e ir ao Fiotão nesta semana. O calendário já está disponível. Não esquecer de levar os documentos exigidos, como laudo da doença assinado pelo médico, especificando CID da doença, comprovante de endereço e documento original com foto, para as pessoas com comorbidades e para aqueles que já tomou a primeira dose, para vacinar com a segunda dose, é só apresentar o cartão da vacinação”, alertou Relva Cristina.

Já o controle da lista de professores, que serão vacinados, está sendo feito pela secretaria municipal de Educação, tanto da Rede Pública, como particular, federal e estadual. Documentos exigidos: documento com foto, apresentação do holerite do mês de maio e Cartão do SUS.