Secretário de Fazenda visita locais para construção do novo posto fiscal da região do Araguaia

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, cumpriu nesta quinta-feira (26.08) uma agenda no município de Barra do Garças (a 550 km da capital). Na ocasião, acompanhado dos prefeitos de Barra do Garças, Adilson Gonçalves de Macedo, e de Pontal do Araguaia, Adelcino Lopo, o gestor fazendário fez uma vistoria técnica nas obras de construção do contorno rodoviário – o Anel Viário, local onde poderá ser instalado o novo posto fiscal da Sefaz.

Rogério Gallo visitou, ainda, as unidades fazendárias instaladas na cidade. Se reuniu com representantes municipais e participou de uma palestra com os empresários, representantes do comércio local e dos setores produtivos da região.

Atualmente o posto fiscal da Sefaz está instalado na região central de Barra do Garças, provocando um tráfego pesado de caminhões e congestionamentos na principal avenida da cidade – a Avenida Ministro João Alberto. O secretário de Fazenda ressaltou que um dos objetivos da mudança é acabar com esses problemas no trânsito, além de priorizar a fiscalização no trânsito de mercadorias.

“Vistamos os possíveis novos locais para a fiscalização de mercadorias, considerando o deslocamento dos veículos grande e pesados do centro da cidade para o anel viário, então isso também vai levar a um deslocamento do nosso posto fiscal”, afirmou o secretário de Fazenda, ressaltando, que a escolha do local será feita após um estudo técnico, direcionado para as necessidades da fiscalização, a fim de coibir a sonegação de impostos e a evasão.

Durante a inspeção dos locais, o secretário Rogério Gallo colocou os dois prefeitos para uma conversa telefônica com o governador Mauro Mendes e com o senador Wellington Fagundes.

O Anel Viário fica na divisa com o Estado de Goiás, que interliga as BRs 070 e158, com a MT-100, passando pelos municípios de Pontal do Araguaia e Barra do Garças. O encontro entre a BR-070 e a BR-158 também foi avaliado com ponto estratégico para a nova sede da unidade fazendária.

“O polo regional de Barra do Garças é muito importante, abrange uma região muito produtiva, uma nova fronteira agropecuária de Mato Grosso. Então uma região com essa característica e esse potencial merece toda consideração do Governo do Estado e também toda atenção da nossa fiscalização de trânsito”, disse Rogério Gallo.

O prefeito de Barra do Garças, Dr. Adilson Gonçalves, acompanhou a visita da equipe da Sefaz ao município de destacou a importância do novo local onde será construído o posto fiscal. “A equipe técnica da Sefaz fará o estudo e definirá o local mais adequado, eu e o Adelcino somos parceiros nesse sentido, se Barra do Garças for escolhida para sediar o novo posto de fiscalização, os benefícios que ele trará para nossa cidade também irá refletir no município vizinho”.

Palestra

O secretário de Fazenda participou, ainda, de uma palestra com representantes do comércio local e dos setores produtivos. Durante sua fala Gallo pontuou as principais medidas adotadas pelo Governo do Estado nos últimos anos, que permitiram alcançar o equilíbrio fiscal e econômico em Mato Grosso, e lembrou que na atual gestão a região do Araguaia tem sido uma das prioridades do Poder Executivo.

“Existem investimentos muitos grandes do Governo do Estado nessa região – em pavimentação, pontes, construção de escolas e também de hospital. O Araguaia deixou de ser o vale dos esquecidos para ser o vale da prosperidade”, afirmou Gallo. Ele destacou, ainda, que no próximo ano o Governo fará investimentos com recursos próprios em níveis históricos, a partir do programa Mais MT – que prevê recursos de R$ 9,5 bilhões até 2022.

Participaram do encontro os secretários municipais de Barra do Garças, os vereadores, Zé Gota, Dr. Neto e Jaime Rodrigues, além de representantes da área da segurança pública e da sociedade civil.

Homenagens

Durante a agenda o secretário de Fazenda foi homenageado e recebeu uma moção de aplausos concedida pela Câmara Municipal de Barra do Garças, por meio do vereador Jaime Rodrigues. Também foi entregue pelo Sindicato Rural de Barra do Garças uma moção de congratulação e reconhecimento “em razão dos relevantes serviços prestados ao agronegócio regional e por sanar as fragilidades fiscais e financeiras de Mato Grosso.

Gallo agradeceu a homenagem e afirmou que o reconhecimento deve ser estendido a todos servidores da Secretaria de Fazenda. “É muito importante o reconhecimento porque a gente sabe a dificuldade que o Estado passa quando a arrecadação não consegue fazer frente com as despesas. Quando eu recebo esse reconhecimento não é só para mim, ele é para todos os servidores da secretaria que também contribuíram nesse processo de recuperação do Estado”.

Acompanharam a agenda os secretário adjuntos da Receita Pública, Fábio Pimenta, e de Administração Fazendária, Kleber Geraldino dos Santos. Também estiveram presentes o procurador do Estado, Hugo Lima, o presidente do SIPROTAF, Fernando Fernandes, a gerente regional em exercício, Carla Girardi, o gerente da Regional Leste da Sefaz, Elmo Pimentel, o agente de tributos, Sidney ‘Peninha’ Almeida e servidores fazendários que atuam na Agenfa e no Posto Fiscal Avançado.