Secretário destaca desafios e pede apoio aos profissionais da educação

Recuperar a aprendizagem dos alunos da rede estadual e o vínculo deles com os professores. Esses são dois dos principais focos do ano letivo de 2021, conforme frisou o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, durante a abertura dos trabalhos da Semana Pedagógica nesta segunda-feira (1º).

Durante cinco dias gestores e professores farão o planejamento dos trabalhos, de acordo com a realidade de cada escola e considerando índices de aprendizagem que constam da Avaliação Diagnóstica de 2020.

“O ano de 2020 foi complicado e em 2021 aumentam os nossos desafios, principalmente na questão da aprendizagem dos novos alunos e no vínculo, que tanto foi abalado”, destacou Alan Porto durante fala de abertura da Semana Pedagógica transmitida via internet para as escolas em todo o Estado.

Acompanhado do secretário adjunto Executivo de Educação, Amauri Fernandes, e da superintendente de Relacionamento Escolar, Alcimária Costa, Porto também esteve em duas das principais escolas estaduais em Cuiabá, a E.E. Liceu Cuiabano Maria de Arruda Müller e a E.E. Presidente Médici.

O secretário de Educação relembrou que, com a suspensão das aulas presenciais no ano passado, por causa da pandemia, ocorreu uma ruptura do vínculo entre professores e estudantes. A meta agora é de reaproximação, sempre com foco na melhoria do ensino.

“A escola é um ambiente de diálogo, ambiente de discutir novas ideias, aprendizagem. Queremos trabalhar o acolhimento e aproximar novamente os alunos dos professores. Temos certeza que eles sentem falta desse momento e neste ano queremos retomar isso”, frisou Alan.

Orientações

As unidades de ensino receberam da Seduc-MT o Orientativo Pedagógico, para estruturação das atividades pedagógicas a serem realizadas com a comunidade escolar. As escolas também já receberam orientações sobre protocolos de biossegurança para prevenção ao novo coronavírus, bem como recursos para compra de material como álcool em gel e máscaras.

“As escolas têm que estar preparadas tanto para o ensino não presencial quanto para o ensino híbrido”, disse Alan.

O secretário também frisou que, diferente de 2020, todas as turmas terão profissionais da educação. “No ano passado, professores não puderam ser contratados por causa do período eleitoral. Mas este ano não teremos esse tipo de problema, todas as turmas terão professores”, garantiu.

Alan Porto reconheceu as dificuldades enfrentadas por toda a comunidade escolar por causa da pandemia, mas reforçou a importância do trabalho de cada um para reverter a situação atual da educação pública.

“O momento é desafiador, mas juntos podemos fazer a diferença e ser referência para os nossos alunos. São eles que estão precisando do nosso esforço nesse momento. Para isso, contamos com esforço de professores, diretores, técnicos. Vamos nos adaptar as situações e vamos ter um ano melhor”.

O secretário afirmou que a Secretaria de Educação está à disposição de gestores e professores não somente durante a Semana Pedagógica, mas durante todo o ano. “A Seduc está de braços abertos, vai garantir o repasse de recursos para se adaptarem. Nossa equipe está preparada para sanar as dúvidas e dar todas as orientações que as escolas precisarem. Juntos vamos fazer a diferença”, disse.