Secretário destaca importância de evento Rally Ecológico para atrair turistas para Cuiabá

A Secretaria Municipal de Turismo foi apoiadora do 13º Rally Ecológico que ocorreu no último sábado (20), na Orla do Porto. Para o secretário de Turismo, Oscarlino Alves, a prova automobilística abre a temporada de eventos na Capital, após os números apontarem queda na pandemia da Covid-19.

“Para nós do poder público, é uma grande oportunidade participar desse evento, porque a gente está numa fase já apontando para ser pós-pandêmica. Os números da saúde são bastante promissores no nosso estado e na nossa cidade. E o Rally Ecológico vem coroar no final uma nova fase do turismo e eventos. Estamos aqui como apoiador na estrutura do evento e na organização. Para nós, é um momento ímpar, estarmos aqui no maior evento de automobilismo do estado. Aqui tem entidade da confederação nacional do automobilismo e é um evento oficial e para o turismo da cidade é importante termos no calendário anual um aplicativo e contemplar o Rally Ecológico, no nosso futuro aplicativo sobre rotas e eventos da nossa cidade”, comentou Oscarlino.

O diretor geral do Rally Ecológico, Luiz Galvan, disse estar contente com essa edição do Ecológico, uma vez que muitas duplas estrearam no rali de regularidade e, a maioria, teve um resultado surpreendente. Ele lembra que durante 60 dias foram entregues mais de 10 mil mudas de plantas e agradeceu a participação da Prefeitura de Cuiabá como apoiadora do evento . “Ficamos orgulhosos com a performance dos novos competidores, muitos deles demonstraram habilidade no esporte. Ano que vem desejamos que tenha mais de 250 inscritos e quebrar o recorde de 2015, de participantes. Quero agradecer a todos os envolvidos , colaboradores e a Prefeitura de Cuiabá, que por meio da Pasta do Turismo nos ajudou para que esse evento se torne ainda mais sucesso”, disse Galvan.