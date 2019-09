Secretário do MEC conhece projeto de Escola Plena em Cuiabá

Efetivo de 48 profissionais, entre bombeiros, militares do Exército, agentes da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e brigadistas do Sesc Serra Azul, combatem incêndios na área de proteção ambiental Cabeceiras do Rio Cuiabá. Na quinta-feira (05.09), a tripulação do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM) deu continuidade às ações de combate ao incêndio, que teve início no domingo (01.09).

O fogo destruiu áreas de pasto e de vegetação nativa, indo em direção ao Sesc Serra Azul. No início da manhã de quinta, equipes do Exército, com 22 militares, e da Sema, com dois agentes, reforçaram o efetivo de 14 bombeiros militares e dez brigadistas do Sesc no combate às chamas.

O incremento de pessoal foi solicitado ao Centro Integrado de Multiagencias Operacional (Ciman) e possibilitou que as ações de resposta desempenhadas pelas equipes da Base Descentralizada Bombeiro Militar (BDBM), Equipe de Intervenção Operacional-EIOp e GAvBM fossem mais efetivas.

O GAvBM concentrou os lançamentos de água para enfraquecer a linha de frente, que segue para a direção nordeste da Serra. Uma das linhas de fogo se desloca em direção à Cachoeira Serra Azul, ponto turístico muito visitado na região. Para proteger o entorno, as equipes estão fazendo aceiros negros e linhas de ataque nas proximidades do fogo.

A região é bem acidentada, dificultado o progresso de tropa terrestre. Até a terça-feira (03.09) haviam sido atingidos 5.362 hectares do Parque Estadual Cabeceiras do Rio Cuiabá.

Recursos empregados na operação

2 aeronaves de combate

3 veículos Auto Rápido Florestal

1 Auto Tanques para abastecimento de combustível de aeronave

1 caminhão pipa do Sesc com capacidade de 8 mil litros

2 caminhões com tanque reboque 3.000L

1 estrutura de piscina com capacidade para 15.000 litros de agente extintor (água)

22 militares do exército

2 agentes da Sema

14 bombeiros militares

10 brigadistas do Sesc Serra Azul

Apoio das fazendas circunvizinhas