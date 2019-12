Secretário é multado e concorrência pública da SMSU é anulada por irregularidades

Assunto:

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Interessado Principal:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

JOÃO BATISTA CAMARGO

A Prefeitura Municipal de Comodoro, sob a responsabilidade do gestor Jeferson Ferreira Gomes, deve adotar medidas tendentes à redução de despesas com pessoal, no próximo exercício. A recomendação é do Tribunal de Contas de Mato Grosso que apreciou os balancetes de 2018 e emitiu parecer prévio favorável às contas de governo do município. A decisão ocorreu na sessão plenária extraordinária do dia 3/12 quando o relator do processo nº 16.748-7/2018, conselheiro interino João Batista de Camargo Júnior, apresentou seu voto que foi acolhido por unanimidade.

O gestor cumpriu com os limites legais de aplicação dos recursos. “Entretanto, ressalto que o percentual dos gastos com pessoal no montante de 53,61 %, apesar de não superar o limite máximo permitido de 54%, ultrapassa o limite prudencial de 51,30 % da Receita Corrente Líquida, que representa o alcance de gasto em 95% do limite total estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com gasto de pessoal6, o que enseja a adoção imediata das providências”, afirmou, em voto, o relator.

A atual gestão municipal deve ainda atender à necessidade de disponibilidade financeira suficiente para quitar os restos a pagar, bem como realize a inscrição de restos a pagar observando a disponibilidade financeira do Município e conforme as condições legais impostas pela LRF, a fim de evitar o desequilíbrio das contas públicas.