Secretário faz mapeamento para implantação de projetos para os pequenos produtores na zona rural de Cuiabá

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, acompanhado da equipe técnica, esteve na sexta-feira (11) no assentamento 21 de Abril, na zona rural da Capital, onde são desenvolvidos dois projetos de valorização do pequeno produtor rural. O primeiro é a criação da Associação das Mulheres da Zona Rural. Já o segundo trata sobre o desenvolvimento da Unidade de Referência Técnica (URT) para a produção de leite. As ações integram o programa Agro da Gente, reforçando o compromisso da gestão Emanuel Pinheiro com o fortalecimento da economia e a geração de emprego e renda.

Durante a visita, foi realizada a identificação e o mapeamento da área onde será construída a Associação das Mulheres da Zona Rural, um projeto que será desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), com emendas destinadas pela deputada federal Rosa Neide, e que tem como um dos principais objetivos gerar emprego e renda por meio do processamento da produção rural da região.

O projeto ainda prevê a criação de uma agroindústria para que as mulheres possam trabalhar com processamento de frutas. Todos os parâmetros para a unidade modelo foram estabelecidos e a expectativa é que o processo de assinatura do convênio, licitação e contratação da empresa para executar a obra sejam realizados ainda neste semestre.

“Estamos trabalhando duas linhas na área rural, uma para identificar a área definitiva onde nós estamos trabalhando a construção da sede da Associação das Mulheres da Zona Rural na região do 21 de Abril. O prefeito Emanuel Pinheiro conseguiu recursos junto com a deputada Rosa Neide, já estamos firmando convênio com a Caixa e falta agora firmar a questão da área, que estamos aqui com a comitiva justamente fazendo essa identificação da melhor área para atender a comunidade como um todo, no programa que vai não só fomentar o trabalho da Associação das Mulheres como também iniciar uma ação específica de geração de emprego e renda e processamento da produção na região com apoio técnico da Prefeitura com a Empaer e das entidades parceiras do programa Agro da Gente”, destacou Vuolo.

A segunda parte da visita foi realizada em uma propriedade rural, que pertence ao senhor Sérgio e à dona Rosinei, pequenos produtores de queijo e requeijão da região. No local, é desenvolvido o projeto-piloto da Unidade de Referência Técnica (URT) para a produção do leite, que tem como objetivo certificar a produção para atender o comércio da Capital.

“Essa comunidade conta com mais de 100 lotes e nós escolhemos a propriedade do senhor Sérgio e da dona Rosinei porque eles são pequenos produtores, moram na propriedade e 100% da renda deles sai da produção feita aqui por meio da produção do queijo e do requeijão, que são alguns dos requisitos. Essa parceria com a Secretaria de Agricultura agregou investimentos no programa para fomentar a produção o crescimento na produção na região”, explicou o zootecnista da Empaer e responsável pelo projeto da URT, Antônio Romulo Fava.

“Hoje trouxemos equipamentos para a estrutura do curral que está sendo construído. Esse é o projeto-piloto e, cumprindo essa etapa, que é melhorar a capacidade de produção, que é um trabalho feito pela Empaer, nós entraremos com a parte do processamento que é agregar valor a produção com certificação. Então, nós queremos que do leite sejam produzidos o queijo e o requeijão e que saia daqui certificado para atender o mercado e para que possamos motivar os produtores dessa região a criarem gado leiteiro para que parte desse leite possa atender esse processamento aqui na região e, ao final, ter o produto devidamente inspecionado e trabalharmos a comercialização”, acrescentou o secretário Francisco Vuolo.