Secretário firma parceria com o deputado Emanuelzinho para fortalecimento do turismo da capital

“Trabalhamos para alcançar um referencial turístico dentro da cidade, empregando tecnologias que possibilitem, alcançar, a curto e médio prazo, a geração de emprego”. A ponderação é do secretário municipal de Turismo, Oscarlino Alves, que se reuniu durante a semana com o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto.

Alves informou que a parceria com o parlamentar foi confirmada com o compromisso de contribuição ao município por meio de emendas para efetivação dos projetos previstos no Plano de Governo Emanuel Pinheiro.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado obtido nessa reunião. Essa importante parceria proporciona meios facilitadores para efetivação das nossas metas pré-estabelecidas quando recebi o convite do nosso prefeito Emanuel Pinheiro para assumir a pasta do Turismo municipal.

Ele cita, como exemplos, a revitalização da Comunidade São Gonçalo Beira Rio, Distrito da Guia, Coxipó do Ouro e Sucuri. Esses locais estão dentre as principais atrações turísticas da Baixada Cuiabana.

“Temos que executar ações de incentivo. Cuiabá deve ser referência no Turismo de Mato Grosso”, assegurou o secretário.

A pasta do Turismo pauta-se no eixo 2 do Plano de Governo da gestão Emanuel Pinheiro, que trata do Desenvolvimento Econômico, Sustentável e de Geração de Emprego. “O nosso maior desafio é implementar roteiros turísticos, com a realização de city tours pelos principais pontos turísticos e gastronômicos. Com essa dinâmica será tanto para o poder público como para os empresários, pois será incentivo para que os turistas escolham Cuiabá para visitação”.

PLANO DE AÇÃO- A Pasta também trabalha com a revitalização dos pontos históricos e turísticos existentes na capital, como Museu do Rio, Morro da caixa D’Água Velha, Centros de Atendimentos aos Turistas (CAT’s), dentre outros, com foco na preparação desses locais para receber feiras e eventos, fomentando a geração de emprego e renda.

A ordem do prefeito Emanuel Pinheiro é ouvir os atores envolvidos do segmento do turismo da capital, bem como o trade turístico. Vamos trabalhar imbuídos no diálogo com os empresários e com a Câmara Municipal, unindo minha experiência de 17 anos como servidor estadual, bem como na rede privada.