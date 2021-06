Secretário participa de encontro promovido pela Seduc e reitera parcerias com o Estado

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, participou nesta quinta-feira (24.06) de um encontro do projeto “Prosa na Educação”, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O evento, realizado na Escola Estadual José Leite de Moraes, no bairro Cristo Rei, reuniu diretores de escolas, formadores, coordenadores e assessores pedagógicos da rede estadual de ensino de Várzea Grande.

Na oportunidade, o secretário reiterou as parcerias entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), e a Seduc, principalmente no que se refere à pandemia da Covid-19.

“Estamos caminhando juntos na educação aqui em Várzea Grande, ou seja, as redes estadual, municipal, particular, federal e filantrópica estão em sintonia, pois queremos que a educação chegue para todos os munícipes, com ações concretas para os mais de 300 mil habitantes. A Prefeitura e a secretaria estão à disposição e de portas abertas a todas as redes, porque pensar em educação é pensar no município. E estamos juntos na luta contra a pandemia e juntos por uma educação que realmente dê resultados no nosso município”.

O secretário lembrou ainda da parceria para a vacinação dos profissionais da educação. “Estivemos juntos na vacinação dos profissionais da educação de todas as redes aqui de Várzea Grande e foi um sucesso. Quero aproveitar e agradecer aos profissionais da saúde pelo tratamento e carinho que tiveram com todos nesse processo”.

Durante a pandemia, a rede municipal de Várzea Grande permaneceu com as aulas remotas em funcionamento e, agora, está se preparando para o retorno presencial com a implantação do ensino híbrido a partir do dia 02 de agosto.

“Além das aulas remotas, estamos com as oficinas nas 28 unidades educacionais que mantêm o programa Escola em Tempo Ampliado (ETA) e no mês de julho vamos promover uma colônia de férias para esses alunos. O Centro João Ribeiro também continua com as suas atividades e atendimento aos alunos com deficiências”, informou o secretário.

“Aqui em Várzea Grande temos a parceria com a Assessoria Pedagógica que, junto com a nossa Superintendência Pedagógica, tem feito um trabalho em conjunto em todos os momentos, nas discussões acerca das políticas públicas, das questões pedagógicas e do conhecimento dos nossos estudantes”, acrescentou o secretário.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, agradeceu pela parceria construída em Várzea Grande. Segundo Porto, sempre que vai a algum município e fala sobre parcerias percebe certo distanciamento com o Estado, mas em Várzea Grande é diferente, não existe essa dificuldade.

“Acredito que as coisas se constroem com parcerias e com muito trabalho e vejo isso aqui em Várzea Grande, com a dedicação do prefeito Kalil, do secretário Silvio e da sua equipe em fazer a educação gerar frutos produtivos e com qualidade. Aqui as coisas acontecem e vão acontecer muito mais por conta dessa parceria. O estado de Mato Grosso vem nesse mesmo caminhar e na mesma direção para gerar resultados com qualidade, que vão orgulhar a todos nós. Tenho certeza que o legado será muito grande, quem vai ganhar com isso serão os nossos estudantes e profissionais da educação”.

Com relação à vacinação dos profissionais da educação em Várzea Grande, Alan Porto elogiou o processo e agradeceu o empenho do Prefeito Kalil Baracat, do secretário Silvio Fidelis e do secretário de Saúde, Gonçalo de Barros. “A vacinação dos profissionais da educação foi um show de organização e eficiência. A forma como foi conduzida o processo de vacinação aqui em Várzea Grande, em minha opinião, foi a melhor de todos os municípios em que a gente participou”, destacou.