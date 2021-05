Secretário Samaniego assume Semob e Luis Claudio acumula Governo e Meio Ambiente

O prefeito Emanuel Pinheiro nomeou, na noite desta quarta-feira (05), Juares Samaniego para ocupar o cargo de secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Com a indicação do chefe do Executivo, o secretário de Governo, Luis Claudio de Castro Sodré é quem assume o lugar de Samaniego – interinamente – na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável. Sodré irá acumular as pastas de Governo e de Meio Ambiente. As nomeações serão publicadas na Gazeta Municipal de quinta-feira (06).

A escolha de Emanuel Pinheiro leva em consideração a capacidade técnica dos dois gestores. “Juares e Luis Claudio são dois grandes secretários e têm serviço prestado. Tenho plena confiança de que farão um ótimo trabalho à frente das respectivas Secretarias, dando sequência e avançando ainda mais nas conquistas alcançadas pelos seus antecessores”, disse o prefeito de Cuiabá.

Juares Silveira Samaniego tem 55 anos, é casado e pai de três filhos. Natural de Ponta Porã (MS), ele vive em Cuiabá há 33 anos. Graduou-se em Engenharia Civil e Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em 1988.

Formou-se ainda em Direito pela Universidade Cândido Rondon (Unirondon). Atuou como presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Além disso, colaborou com a Frente Parlamentar de Desenvolvimento em Prol da Retomada das Obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).

Já Luis Claudio de Castro Sodré tem 54 anos, é casado e pai de três filhos, natural do Rio de Janeiro (RJ). Vive há 42 anos em Cuiabá. Formado em Direito, é servidor de carreira do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), onde ingressou em 1987. Ele também tem pós-graduação em Direito civil pelo IDP Brasília.

Exerceu os cargos de presidente da Associação dos Servidores do Poder Judiciário, presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Judiciário, vereador do município de Cuiabá na legislatura 2017-2020, quando atuou como líder do prefeito. Disputou as eleições de 2020 para vereador, obtendo 3.001 votos, sendo o sétimo mais votado.