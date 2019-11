Sede do Detran-MT passa por reforma de acessibilidade e sinalização viária

Quase 20 anos após a inauguração, no ano 2000, o complexo da sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), em Cuiabá, passa por importante reforma para adequações de acessibilidade e sinalização viária. O investimento será de R$ 2,4 milhões, em recursos do Governo do Estado, com vistas à modernização, segurança e maior comodidade dos usuários e servidores.

A sede da autarquia possui uma área de 103.242,54 metros quadrados, correspondente a 10 hectares, sendo pouco mais de 10 mil metros de área construída. O espaço é dividido em 20 blocos de uso diversificado, como o atendimento ao público nas diretorias de Habilitação, Veículos e Vistoria Veicular; bloco de espera dos testes práticos, Gerência de Fiscalização, Escola Pública de Trânsito, Presidência, Diretoria de Administração Sistêmica, Batalhão de Trânsito, auditório, almoxarifado, protocolo, restaurante, entre outros setores.

São diversos obstáculos que dificultam o trânsito dos usuários e servidores, especialmente das pessoas que tem a mobilidade reduzida. Entre os obstáculos estão: calçadas estreitas com rebaixamento incorreto, com desnível e danificadas; ausência de sinalização tátil, rampas ineficientes, escada com desnível de degraus, banheiros e blocos de atendimento ao público sem acessibilidade, ausência de corrimãos e placas de sinalização.

O agente de serviço de trânsito Valdivino Assunção é servidor do Detran há 14 anos e sente essa dificuldade diariamente. Ele é deficiente visual e relata como enfrenta os obstáculos para trabalhar todos os dias.

“A maior dificuldade é me deslocar da área dos fundos do Detran até o local onde trabalho, no quarto bloco, que não tem nenhuma acessibilidade. Não tem rampas, só escada, o que dificulta muito a locomoção. Achei a reforma uma coisa boa, um olhar especial da autarquia para as pessoas com deficiência, assim como eu”.

Com a reforma, a sede passará a ter piso e sinalização tátil nos locais de circulação de pessoas, adequação de toda a calçada e rampas de acordo com normas técnicas e legislações vigentes de acessibilidade, adequações nas vagas de estacionamento de uso exclusivo; faixas elevadas e com sinalização tátil para travessia de pedestres, adequação de acessibilidade nos sanitários de todos os blocos e no interior de todos os setores; instalação de guarda-corpos em locais próximos à desníveis existentes, readequação de escadas e corrimãos de acesso aos blocos, entre outros itens que passarão por adequações.

Para montar o projeto, a equipe da Coordenadoria de Obras e Engenharia do Detran-MT elaborou um laudo técnico com base nas legislações específicas sobre acessibilidade que estão em vigor nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

A construtora W Mendes LTDA EPP é a empresa contratada para a execução da obra, após vencer a licitação na modalidade tomada de preços.

Detran-MT

O complexo do Detran-MT foi inaugurado no ano 2000 e desde então nunca passou por intervenções para adequação de acessibilidade e sinalização viária. A obra vai proporcionar à pessoa com deficiência a plena integração social com melhor acesso aos espaços.

O presidente do Detran-MT Gustavo Vasconcelos destaca que a reforma tornará a sede da autarquia mais moderna e eficaz para a população.

“A reforma para adequação de acessibilidade e sinalização viária é necessária a fim de adaptar o passeio público e acesso aos prédios para utilização de maneira autônoma, independente e segura a maior quantidade de pessoas, independentemente da idade, estatura e limitações de mobilidade”, afirma.