Sedec fará abertura do Encontro Estadual da Rede Estendida do Empreendedor

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT) irá participar do Encontro Estadual da Rede Estendida do Empreendedor, que ocorre nos dias 23 e 24 de novembro, no Hotel Águas Quentes. A abertura do evento será realizada pelo secretário Adjunto do Ecossistema Empreendedor, Celso Banazeski, no dia 23.

O encontro irá reunir 52 representantes do Estado, municípios e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT), com intuito de capacitar e integrar os atores que promovem o atendimento ao empreendedor, destacar as melhores experiências e realizar intercâmbio de boas práticas.

De acordo com Banazeski, apresentado um panorama das atividades desenvolvidas pela Sedec quanto ao empreendedorismo. “Vou fazer uma explanação sobre o programa Pensando Grande para os Pequenos e os programas da Sedec e vinculadas que podem ser implementados nos municípios. Os agentes de desenvolvimento municipais trabalham na linha de frente e precisam ter conhecimento e atitude para ajudar os pequenos negócios nos municípios”, ressaltou.

As palestras e oficinas vão tratar de temas como compras governamentais; substituição tributária e nota fiscal avulsa; entendendo o sistema de crédito; simplificação do meu município; importância da rede estendida; oficinas de boas práticas, entre outros.

A rede estendida do Sebrae abrange os Centros de Apoio ao Empreendedor (CAEs), Sala do Emprendedor e Sebrae Aqui.