Sedec irá adotar novo sistema de emissão de certidões de tempo de serviço

As modalidades de basquete e vôlei nos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses começaram a ser disputadas nesta quinta-feira (14.10) em Nova Mutum, município a 240 km da capital. Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em parceria com o município-sede, a competição escolar reúne seleções municipais de todo o Estado, com equipes formadas por estudantes de 15 a 17 anos.

Sem presença de público, a abertura oficial, que ocorreu na noite desta quinta-feira, contou com a participação de autoridades militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, e dos representantes de Nova Mutum, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Toshio Takagui, e o secretário de Gabinete, Edinaldo Nogueira.

A solenidade foi acompanhada também pelos representantes da Secel, o superintendente de Desporto Escolar, Marcelo Cruz, e o coordenador de Eventos Esportivos, Adriano Augusto, além das equipes que disputaram as primeiras partidas dos Jogos Estudantis.

“Estamos muito felizes em voltar a sediar a competição estadual. É um evento que movimenta não só a nossa cidade, mas também os demais municípios envolvidos. Contamos com a parceria e o suporte da equipe da Secel para sua realização e está tudo correndo muito bem, desde a abertura, com bons jogos, equipe de arbitragem eficiente, e seguindo os protocolos de prevenção à covid. Todo o esforço é válido porque sabemos da importância para a vida desses jovens a participação nos jogos estudantis”, destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer de Nova Mutum.

Pelo título estadual de basquete, competem 14 equipes masculinas e 8 femininas. No vôlei, são 17 times masculinos e 14 femininos disputando o título de campeão. Ao todo, 22 municípios mato-grossenses inscreveram seleções estudantis na competição.

Participam dessa etapa dos Jogos os municípios de Alto Garças, Água Boa, Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Colíder, Cuiabá, Ipiranga do Norte, Jaciara, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova Mutum, Pedra Preta, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Querência, Ribeirãozinho, Santo Antônio de Leverger, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

As partidas são disputadas até domingo (17.10) em cinco praças esportivas em Nova Mutum: Ginásio Lauro Immich, no centro da cidade, ginásio do bairro Colina e quadras das escolas Lúcia Faccio Tasca, Rui Barbosa e 4 de Julho.