Sedec-MT promove 1ª reunião descentralizada com participação de secretários municipais

Assim como no ano de 2020, os profissionais credenciados junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) deverão ficar isentos do pagamento das taxas de credenciamento cobradas pela Autarquia para o exercício 2021.

Em 2020, sensível a situação econômica de muitas pessoas em razão da pandemia da Covid-19, o Detran-MT solicitou ao Governo do Estado a isenção do pagamento das taxas de 2020 cobradas dos profissionais e entidades credenciadas junto ao Detran-MT, e foi prontamente atendido.

Com a continuação da pandemia em 2021, o Detran-MT solicitou novamente ao Governo do Estado a isenção do pagamento das taxas referentes ao ano de 2021 dos credenciados pela Autarquia.

“Encaminhamos essa demanda este ano para a Secretaria de Segurança Pública com a anuência da Casa Civil, do governador Mauro Mendes e depois foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, que aprovou na sessão plenária de ontem”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

O benefício deverá valer após sanção do Governo do Estado. A medida beneficiará quase 5 mil credenciados entre psicólogos, autoescolas, despachantes, empresas de vistoria, clínicas médicas, estampadores de placas, entre outros, que pagam as taxas previstas na Lei 11.070, de 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a criação, readequação, reajuste e a exclusão de taxas cobradas pelo Detran-MT.

Licenciamento

Em fevereiro deste ano, o Detran-MT, sensível às dificuldades financeiras enfrentadas por muitos proprietários de veículos, solicitou ao Governado do Estado a prorrogação do calendário de pagamento do Licenciamento anual de veículos em Mato Grosso, e foi prontamente atendido.

Desta forma, para o ano de 2021, o licenciamento está com os seguintes vencimentos: placas finais 1, 2, 3 e 4 o pagamento deverá ser em julho; finais 5, 6 e 7 vencerá em agosto; placas finais 8 e 9 o vencimento será em setembro e placa final 0, o pagamento será em outubro.

De acordo com o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, a medida vai ajudar muitos proprietários de veículos que terão um fôlego a mais para manter a documentação do veículo em dia.