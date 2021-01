Sedec realizará reuniões com prefeitos de Mato Grosso para reestruturar consórcios

Deputado Thiago no distrito de Salto da Alegria Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva percorreu, junto com sua equipe, mais de 900 km de estrada de terra e asfalto para participar, na terça-feira (12), de uma entrega de ambulância no distrito de Salto da Alegria, localizado a 192 km de Paranatinga. O deputado viabilizou a emenda de R$ 120 mil a pedido do ex-vice prefeito e liderança da comunidade Diego Roesler e Prefeito Marquinhos.

A entrega beneficia o distrito nos atendimentos emergenciais e será importante principalmente durante a pandemia do coronavírus e nos casos de alta complexidade.

“Para mim é uma alegria ajudar a melhorar o atendimento da saúde de Salto da Alegria, pois a ambulância equipada vai atender de forma digna os pacientes do Sistema Único de Saúde. Continuarei lutando por melhorias para Paranatinga e os distritos, onde faço questão de estar pessoalmente em contato com a comunidade local”, disse Thiago Silva.

Silva também tem uma emenda já empenhada e que será paga em fevereiro no valor de R$ 200 mil para curso de graduação da Unemat em Paranatinga e viabilizou uma patrulha mecanizada para atender os pequenos produtores rurais. Educação é uma das principais bandeiras do deputado, que fez o compromisso de apoiar os estudos dos jovens do município.

O deputado relatou que, durante a entrega, ouviu da comunidade palavras de gratidão e que eles não lembram qual foi a última vez que um deputado esteve pessoalmente no distrito pelo motivo da distância e a dificuldade da estrada para chegar lá, via MT 130. Silva também tem cobrado do Estado que possa dar continuidade nas obras da estrada que irão facilitar o escoamento de grãos e o transporte de passageiros com o atendimento da nova ambulância.

O prefeito Marquinhos do Dedé agradeceu a parceria de sempre com o deputado Thiago e se colocou à disposição para continuar trabalhando junto pelo desenvolvimento dos distritos e da cidade de Paranatinga.