Seduc abre inscrições para concurso que incentiva cultura mato-grossense

Foto: Karen Malagoli

Depois de um dia intenso, cheio de atividades, a equipe da Assembleia Social volta de Poconé com o sentimento de chegar mais longe – e mais perto de quem mais precisa.

A Ação Assembleia Social, realizada na Comunidade 120, zona rural de Poconé, distante cerca de 80km do centro da cidade, no dia 17 de setembro, cumpriu a finalidade de acolher. Com a perspectiva de reinventar os mutirões sociais, atividades são oferecidas mediante inscrição e agendamento. O evento foi realizado, por provocação da professora e liderança comunitária, Cybelle Gaíva.

“Foi um clima de alegria, de acolhimento, de satisfação… acho que a gente conseguiu, mais uma vez, que os nossos braços se expandissem, alcançando outros pontos de Mato Grosso”, descreveu a diretora da Assembleia Social, Daniella Paula Oliveira. “Foi muito bonito, as pessoas estavam muito receptivas”, completou.

Na Comunidade 120, a Assembleia Social ofereceu oficinas de Produção de Boneca de Pano, de Chaveiro de Feltro, de Sabão Líquido Artesanal e de Pasta de Limpeza de Alumínio Artesanal, em turmas controladas, com vista a resguardar as medidas de biossegurança.

Por meio de parceiros, foram oferecidos atendimentos previamente agendados de orientação jurídica, atendimento médico, terapias de acolhimento e assessoramento em agricultura familiar. Ao todo, houve cerca de 100 atendimentos. “A terapeuta que atendeu mais do que foi agendado, porque, na hora, as pessoas foram dizendo uma para a outra e ela teve um alcance maior”, avaliou Dani Paula.

“Estava todo mundo saindo com aquele depoimento de ‘que bacana’, ‘que legal’, ‘voltem’, ‘o médico é super atencioso’, ‘a terapeuta foi fantástica’, ‘adorei ter feito as oficinas’, ‘consegui resolver um monte de coisa aqui hoje’… Foi muito gratificante!”, comemorou a diretora.

Comunidade ativa – Os integrantes da escola que acolheu o evento também participaram ativamente: professores, trabalhadores, alunos e, especialmente, toda a população dos arredores. Mas o que se destacou, mesmo, foi a participação da juventude “Muitos adolescentes fazendo as oficinas, muitos querendo falar com a terapeuta, fora a participação na atração cultural, Jehf Rosa.

O Cuiabaníssimo – Um dos diferenciais dessa edição da Ação de Acolhimento da AL Social foi a presença do artista e pesquisador da música Jehf Rosa. Ele levou as canções autorais do 2º álbum “O Cuiabaníssimo”.

As músicas contam, pelo olhar poético de Jehf, as vivências dos ribeirinhos, especialmente os da comunidade São Gonçalo Beira Rio, em Cuiabá. E, assim, contam também um pouco da história da capital de Mato Grosso, registrando a mistura social, a partir dos três povos: os indígenas, que aqui já estavam, os africanos, para cá trazidos, e os bandeirantes paulistas. O resultado desse trabalho é um CD com sete canções, com participações especiais.

Sobre a interação do público, em Poconé, Jehf se disse “encantado”. “Eles acolheram todo o projeto – os atendimentos e também a parte artística – com tanto carinho, que foi de deixar a gente com o coração repleto de alegria”, descreveu.