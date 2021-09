Seduc abre inscrições para o Pré-Enem Digit@l; aulas começam dia 08

Estão abertas as inscrições para o Pré-Enem Digit@l MT, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). As aulas começam no dia 8 de setembro. O curso preparatório é destinado aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio e a inscrição deve ser feita na coordenação das escolas estaduais.

O Pré-Enem Digit@l MT foi idealizado para ajudar os estudantes na preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de forma intensificada, com todo conteúdo específico. Este ano, as provas serão realizadas nos 21 e 28 de novembro.

Como forma de incentivo na realização das inscrições, os professores Lizias Neves Ribeiro, de Matemática, Carlos Magno e Cláudio Taques de Biologia, André Sallada, de Geografia, percorrem essa semana as escolas de Cuiabá convidando os estudantes a participarem dos “aulões” inaugurais no período de 08 a 17 de setembro no canal do Pré-Enem Digit@l MT no YouTube.

Para o professor de Geografia, André Sallada, essa é uma oportunidade para que os estudantes sejam os protagonistas das suas vidas.

“A ação da Seduc-MT evidência a preocupação do Governo do Estado com nossos alunos. Essa é uma ótima chance para quem estava precisando de um ânimo para se preparar para as provas. Quem assistir as aulas poderá contar com a apresentação do conteúdo de forma dinâmica, com repostas simultâneas e o apoio dos professores com experiência nas provas do Enem para promover a mudança profissional que deseja”, revela o professor Sallada.

Ter foco e se tornar competitivo, com acesso às dicas específicas para as provas do exame é um dos diferenciais do Pré-Enem Digit@l, explica o professor Lizias Ribeiro em um dos convites dos estudantes realizados na Escola Estadual Liceu Cuiabano.

“Com vagas ilimitadas para os estudantes da rede e de forma gratuita. De forma acessível, com aulas nos três turnos, os alunos contarão com o apoio dos professores com experiência nas provas do Enem. Se preparar para as provas requer muita disciplina. Com o Pré-Enem Digit@l formamos uma rede de apoio para quem ainda estava precisando de incentivo na dedicação dos estudos”, ressalta Lizias.

Neste ano, haverá aulas presenciais em Cuiabá, Alta Floresta, Primavera do Leste, Juína, Marcelândia e Tangará da Serra.

Secretário de Educação, Alan Porto enfatiza que preparar os estudantes para o Enem é uma ação extremamente relevante, pois busca democratizar o acesso às principais universidades do país.

“O Enem, desde 2009, é a principal forma de acesso dos estudantes ao ensino superior público e privado de todo o país. É a oportunidade, principalmente aos estudantes de escolas públicas, de mudança e, sobretudo, de esperança para a obtenção de melhores condições de vida para si, para os seus familiares e toda a comunidade”, enfatiza Alan Porto.