Seduc conclui curso do ensino médio que estava parado há mais de sete anos

O projeto MT Ciências – Circuito Itinerante da Ciência, percorreu 12 municípios de Mato Grosso em 2019, recebendo a visita de mais de 36 mil estudantes de escolas públicas. A carreta com baú adaptado mostra a ciência de forma divertida, despertando a curiosidade dos visitantes.

O museu itinerante foi criado em novembro de 2017 e transporta 32 instalações, que abordam a física, matemática e biologia. De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato, o objetivo do MT Ciências é despertar a curiosidade dos estudantes dos ensinos fundamental, médio e técnico. A carreta também esteve em campus de universidades mato-grossenses e em Campo Grande (MS).

As estudantes, Vitória Rodrigues e Bruna Lopez, ambas com 10 anos, aproveitaram a visita na Carreta para participar de várias atividades. Entre as experiências vividas, a que elas mais gostaram foi uma bicicleta com um gerador acoplado à roda, que transforma a energia mecânica da pedalada em energia elétrica.

“Hoje em dia se gasta muito com energia e as pessoas não se preocupam em economizar. A gente só usa e não se preocupa com a conta de luz. Então se existissem mais bicicletas assim, usaríamos a energia natural e não a elétrica”, enfatizou Bruna.

O Gerador Van de Graaff, desenvolvido para gerar tensões elétricas muito altas, sempre é muito aguardado. Cada toque na esfera do gerador transferia as cargas elétricas para o corpo do visitante, fazendo arrepiar os fios de cabelo de quem brincava com o experimento.

Priscila Pereira, estudante do 9º ano esteve no museu com os alunos da Escola Estadual Ana Tereza. “É legal ver todos os objetos de perto, poder experimentar. O mais bacana mesmo é o gerador que arrepia os cabelos. Dá até medo de levar um choque”, brincava a aluna enquanto ria dos amigos que interagiam com o gerador.

Novidades

A superintendente de Desenvolvimento Cientifico Tecnológico e de Inovação, da Seciteci, Lecticia Figueiredo informa que a Carreta do MT Ciências terá novos equipamentos para o próximo ano. “Teremos várias oficinas no ano de 2020, em que vamos utilizar os óculos de realidade virtual com vídeos em 3D. Além disso, conseguimos comprar um drone para fazer as imagens das atividades que acontecem ao entorno da carreta”, concluiu.