Seduc divulga gabarito preliminar das provas do Processo Seletivo Simplificado

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) divulgou nesta segunda-feira (13.12) os gabaritos preliminares das provas objetivas do Processo Seletivo Simplificado (PSS). A avalição foi realizada neste domingo (12.12) pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). O conteúdo programático foi constituído por questões de língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais e específicos.

O prazo para recurso é nesta segunda e terça-feira (14.12) pelo site do Instituto Selecon. De acordo com a organizadores da prova, nenhum incidente foi registrado nos locais de aplicação, em 48 municípios do Estado, que começaram e terminaram nos horários previstos, tanto no turno da manhã, quanto no turno da tarde. Dentre os 41.692 candidatos inscritos aptos, apenas 11,6% dos candidatos faltaram à aplicação das provas e estão eliminados do certame.

O resultado final da prova objetiva será divulgado no dia 23 de dezembro e o da prova discursiva no dia 17 de janeiro. O resultado final do certame deve ser divulgado em 20 de janeiro e homologado pela Seduc. O seletivo visa a contratação temporária de profissionais que irão atuar na rede estadual de ensino, no ano letivo de 2022. Os profissionais admitidos irão desempenhar funções em carga horária de 30 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.422,39 a R$ 4.436,54 ao mês. O processo preencherá vagas de cadastro reserva para professor, técnico administrativo educacional (TAE) e apoio administrativo educacional (AEE).