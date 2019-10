Seduc e unidade escolar são alertadas e devem corrigir falhas

Assunto:

Apesar de elaborar o Plano de Ação, visando efetivar ou aperfeiçoar os controles administrativos da logística de medicamentos, a Prefeitura de Sinop não conseguiu demonstrar ao Tribunal de Contas de Mato Grosso a ocorrência de melhorias em relação ao setor. Prova disso é o fato de a prefeita, Rosana Tereza Martinelli, não ter implementado as rotinas e procedimentos necessários para aprimorar o seu controle.

Esse foi o entendimento do conselheiro interino Moises Maciel, relator do processo de Monitoramento que acompanhou a aplicação, pela Prefeitura de Sinop, da Matriz de Riscos e Controles (MRC), aprovada pela Resolução Normativa 8/2016 – TP do TCE-MT, que define o rol mínimo de atividades de controle aplicáveis aos processos da logística de medicamentos até 31/12/2017.

Na sessão plenária de terça-feira (22/10), o Pleno do TCE-MT acompanhou, por unanimidade, voto do relator, que apesar de considerar o descumprimento do alerta contido no Acórdão nº 281/2017-TP, pela Prefeitura Municipal de Sinop, determinou o arquivamento dos autos, em razão de um novo ciclo de monitoramento em 2018.