Seduc fez abertura de vagas noturnas na rede pública estadual de ensino de Rondonópolis

O deputado estadual Dr. Gimenez (PV) cumpriu uma agenda movimentada na sexta-feira (12), no município de Cáceres, onde participou de reunião na Prefeitura Municipal, visitou o campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e também esteve com diversas lideranças para receber demandas da população.

“Felizmente estamos quase todos vacinados, a pandemia amenizou e aos poucos retomamos a agenda de viagens e visitas ao interior de Mato Grosso, pois é necessário estar mais perto das pessoas e poder ouvi-las. Como deputado eleito pela região oeste, é meu dever estar receptivo aos anseios do nosso povo”.

Conforme Dr. Gimenez, a agenda foi coordenada pelo vereador Leandro Santos, Prof. Malheiros e outros apoiadores, que participaram da reunião com a prefeita Eliene Liberato Dias, logo pela manhã. Entre as ações tratadas estão os projetos para a revitalização do bairro São José e do Mercado do Peixe.

“Esse diálogo com a prefeita é fundamental, pois temos muitas obras que precisam sair do papel, mas para isso necessitamos de projetos. O recurso não vem se não houver essa união de esforços entre executivo e legislativo. Da minha parte, é uma satisfação trabalhar por melhorias na ‘’Princesinha do Pantanal”, garantiu o parlamentar.

Dr. Gimenez também visitou, juntamente com o vereador Isaias Bezerra, o bairro Bela Vista onde se propôs a destinar R$ 275 mil em emendas parlamentares para contribuir com a solução da água do emergente bairro. A ação deve beneficiar aproximadamente 350 famílias, gerando melhores condições de vida e saúde.

“Logo após, fomos pessoalmente até Águas do Pantanal, conversar com a Maria Aparecida, diretora da autarquia, sobre o abastecimento no município e entender melhor como a crise hídrica e a maior seca no Rio Paraguai está afetando a distribuição de água para a população. Queremos realmente trabalhar em parceria, porque denunciar é muito fácil, resolver o problema é complexo e difícil, porém não impossível”.

No período da tarde, o deputado visitou o campus da Unemat de Cáceres para conhecer o projeto Centro de Inovação Redes inteligentes e Soluções Criativas (RISC), onde foi recebido pelo Elias Fernandes, diretor administrativo, e Gilmar Barbosa, assessor da Diretoria Político Pedagógico e Financeiro.

A visita se estendeu ao reitor da instituição, professor Rodrigo Bruno Zanin, e à vice-reitora, professora Nilce Maria da Silva. “Fiquei muito satisfeito com as instalações, são de última geração, todos os envolvidos no projeto estão de parabéns. Como entendo que a educação é fundamental para o desenvolvimento da nossa região, já me coloquei à disposição da Unemat”.

O parlamentar também esteve com agentes do Sócio Educativo, que reivindicam a construção da sede regional em Cáceres. Durante a agenda, explicaram a Dr. Gimenez que são concursados, porém ainda não foram convocados. “Já disse ao nosso amigo e representante da categoria, Jorge Augusto, que vamos dialogar com o governo estadual por entender que segurança também é prioridade, sobretudo em área de fronteira”.

No período da noite, Dr. Gimenez encerrou a agenda em uma reunião no espaço Recanto Canaã, onde fez entrega de material esportivo para a comunidade Jardim das Oliveiras. “Sou um defensor dos esportes como saúde preventiva e que também é uma forma de tirar nossas crianças das ruas; juntos, educação, esportes e cultura transformam para melhor nossa sociedade a partir do jovem”.

Outras lideranças que participaram das agendas ao longo de sexta-feira: cabo da PM Nilson, Cristiano de Barros, os vereadores Landim, Valdeniria, Rubens Macedo e o presidente da Câmara Municipal, professor Domingos. “Quero agradecer principalmente o nosso anfitrião, professor Leandro, e garantir que todo esse esforço renderá muitos bons frutos, pois juntos somos mais fortes e poderemos chegar muito mais longe”.