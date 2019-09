Seduc incentiva plantio de árvores com doação de mudas de espécies nativas

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou nesta segunda-feira (23.09) o projeto de incentivo ao plantio de mudas de árvores. A ação faz parte das atividades realizadas em alusão ao início da Primavera e ao Dia da Árvore. O lançamento do projeto contou com um ato simbólico de plantação de mudas de Ipê na entrada principal da sede da Seduc.

Com o tema “Cultive uma Árvore. Adote essa ideia”, o projeto tem por objetivo sensibilizar as unidades de ensino da rede estadual para a importância de trabalhar a educação ambiental com os alunos e incentivar as comunidades escolares para o plantio de árvores.

A Seduc vai distribuir para as escolas um panfleto orientando sobre a importância dessas atividades. “A proposta é uma ação coletiva ambiental em prol da vida. Uma das sugestões é que as unidades escolares amenizem o impacto ambiental, aumentando o verde com o plantio de árvores”, explicou Joilson Gonçalo Ventura, do núcleo de temas educacionais transversais.

A ação é uma realização da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional, por meio da Superintendência de Diversidades Educacionais da Seduc com o Núcleo de Temas Educacionais Transversais.

Além do plantio do ipê, a Seduc distribuiu 50 mudas de plantas nativas para os servidores da sede.

A secretária adjunta de Gestão Educacional, Rosa Maria Luzardo, destacou que a Seduc não poderia deixar de lembrar dessa data tão importante, que é o início da primavera, principalmente nesse momento crítico que o Estado de Mato Grosso enfrenta por conta das queimadas. “Escolhemos plantar o ipê amarelo porque ele simboliza a vida e a renovação”.

Campanha “Adote um Copo no Trabalho”

Ainda dentro das ações de educação ambiental, a Seduc também lançou, na semana passada, a campanha “Adote um copo no Trabalho”, com a finalidade de reduzir o consumo de copos descartáveis e, consequentemente, contribuir com a preservação do meio ambiente.