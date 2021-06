Seduc inicia formação para garantir intervenções pedagógicas

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) iniciou neste mês a capacitação de servidores das Diretorias Regionais de Educação (DREs) para que desenvolvam ações interventivas formativas com os professores da rede estadual de ensino a partir dos resultados da avaliação diagnóstica dos alunos, aplicada em maio.

As provas do Avalia MT foram respondidas pelos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio da rede estadual entre os dias 24 e 28 de maio, a fim de identificar as habilidades e os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante a vida escolar.

Aproximadamente 120 servidores formadores e coordenadores de formação das disciplinas de matemática e língua portuguesa das DREs participam da formação, que é online. O primeiro módulo começou no dia 15 e vai até 27 de junho. O módulo 2 inicia no dia 28 de junho e termina em 18 de julho.

Na formação são abordados os fundamentos da avaliação da aprendizagem, a análise do currículo da Educação Básica focando nas habilidades e resultados da avaliação diagnóstica e no assessoramento e monitoramento das ações interventivas na rede depois do Avalia MT.

A capacitação é desenvolvida pela Coordenadoria de Avaliação da Educação Básica da Superintendência de Educação Básica (Sueb) da Seduc.

Avalia MT

A Avaliação Diagnóstica 2021 – AvaliaMT objetiva subsidiar os professores e gestores com o panorama do desempenho da proficiência dos estudantes para embasar as tomadas de decisões no momento de retomada das atividades escolares presenciais.

As disciplinas avaliadas foram Língua Portuguesa e Matemática, totalizando 40 questões para estudantes do 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental; 44 para alunos do 5º e 6º anos; e 52 para os matriculados entre o 7º ano do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio.

A Secretaria de Estado de Educação ressalta a importância da avaliação externa que tem como um dos propósitos subsidiar elaboração de políticas públicas que contemplem a formação de professores e a gestão pedagógica em seus diferentes níveis estratégicos para garantir o direito de aprendizagem dos estudantes.