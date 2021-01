Seduc investiu mais de R$ 9 milhões na manutenção de escolas

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) investiu R$ 9.144.531,32 na manutenção preventiva e corretiva de 98 escolas no último ano. As unidades que receberam as intervenções estão localizadas em 45 municípios.

As obras de manutenção incluem reparos, adequação e revisão dos telhados, cobertura e forro, banheiros, reparos na parte elétrica e hidráulica, serviços de pintura, troca de pisos, janelas e portas, entre outros. Neste valor não estão incluídas as reformas gerais e as novas obras.

Só em Cuiabá foram beneficiadas 20 unidades. A Escola Estadual Antônio Epaminondas, no bairro Lixeira, foi a que recebeu o maior investimento na Capital, no total de R$ 385.555,71.

Houve manutenção nos banheiros, com troca de sanitários e chuveiros, ampliação da biblioteca e adequação de algumas salas, como laboratório de ciências e sala dos professores, além de pintura e acessibilidade para alunos com deficiências. O forro e o telhado também tiveram manutenção, assim como vidros quebrados foram trocados.

Secretário da escola, Maycon Willians enfatiza que a quadra poliesportiva também ganhou uma cara nova com a limpeza e pintura. Além disso, ela recebeu tela para afastar os pombos.

A unidade atende 210 alunos do Ensino Fundamental (7º ao 9º Anos) e do Ensino Médio. Maycon destaca que ainda há vagas para o 7º ano do Ensino Fundamental e para o 3º Ano do Ensino Médio.

Com segundo maior investimento em manutenção, em 2020, na capital, está a Escola Estadual Djalma Ferreira de Souza. Foram R$ 329.727,71 aplicados em melhorias do prédio.

Em Várzea Grande foram nove escolas que receberam serviços de manutenção. O maior investimento foi na Escola Nadir de Oliveira, no valor de R$ 330.783,96. As intervenções aconteceram em vários pontos do prédio, como no banheiro, no pátio, na calçada externa e até no muro.

Em Rondonópolis foram atendidas seis unidades e em Cáceres outras cinco. É justamente de Cáceres a escola que teve o maior investimento em manutenção, no Estado, em 2020. As intervenções foram realizadas na Escola Estadual Onze de Março, prédio onde os alunos passaram um susto em 2019 ao verem uma cratera abrir no meio de uma das salas de aulas.

O Governo do Estado investiu R$ 431.961,34 dando outra aparência para o prédio e, o mais importante, garantindo segurança para os profissionais da educação e para os estudantes.

Secretário da Escola Onze de Março, Elder Ramos Martins destaca que foi reformado todo o piso do pátio e das salas de aula. Outra grande mudança foi na cozinha, que tinha graves problemas estruturais. “Praticamente removeu a antiga cozinha”.

Martins afirma que a escola, que hoje atende cerca de 450 a 500 alunos do Ensino Médio, está pronta para receber os estudantes quando as aulas forem retomadas.

Pedidos de manutenção para este ano já começaram a ser analisados e deferidos pela Seduc-MT.