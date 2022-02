Seduc orienta aprovados sobre a convocação para processo seletivo simplificado

Produtores de café de Tangará da Serra (a 239 km de Cuiabá) participam do encontro técnico do café, promovido pela Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em parceria com a Prefeitura Municipal e a empresa Bello Campo. O encontro será realizado na próxima terça-feira (08.02), a partir das 7h30, no Campo Experimental da Empaer, localizado na Estrada do Aeroporto, km 04.

O evento atenderá todos os protocolos de biossegurança, como o uso obrigatório de máscara.

A iniciativa visa orientar os agricultores que receberão as mudas que estão em período de desenvolvimento no Campo Experimental, doadas pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).

O evento é aberto a outros agricultores e técnicos da região interessados em adquirir conhecimento sobre a implantação e manejo da cultura do café clonal (Coffea canephora).

O secretário de Agricultura do Município, Rogério Rio, falará sobre as políticas públicas na cadeia produtiva do café. O supervisor do Campo Experimental, Welington Procópio, dará sua contribuição sobre produção de mudas. O técnico da Empaer Leonardo Diogo Ehle Dias e o técnico da Secretaria de Agricultura, André Ferreira do Nascimento, explanarão sobre o preparo do solo, demonstração de plantio e manejo inicial da cultura. Fechando a programação, a coordenadora de Pesquisa e Fomento da Empaer, doutora Danielle Helena Muller, falará sobre a pesquisa com base em materiais genéticos do café.

Serviço

Encontro técnico do café

Local: Campo Experimental da Empaer – na Estrada do Aeroporto, km 04

Quando: Terça-feira (08.02), às 7h30