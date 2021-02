Seduc prorroga prazo para distribuição dos kits alimentação escolar

Segue aberta até segunda-feira (01.03) a campanha de financiamento coletivo Museu de Arte Sacra 3D. A ação, que visa fabricar peças do acervo em tecnologia 3D para garantir experiência sensorial a deficientes visuais e a crianças, arrecadou até agora 87% do valor necessário para sua efetivação.

O projeto do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso foi aprovado pelo edital de patrimônio cultural do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). A cada R$ 1,00 arrecadado, o Banco investe mais R$ 2,00 – triplicando o valor. Mas para assegurar a execução total, é necessário atingir a meta de R$ 126 mil arrecadados.

“É tudo ou nada. A intenção é assegurar acessibilidade para que os deficientes visuais e crianças tenham uma experiência sensorial tocando as réplicas. Para isso, contamos com o apoio da população nessa reta final, pois precisamos alcançar a meta estipulada pelo BNDES”, explica Viviene Lozi, diretora do Museu.

Com essência do ganha-ganha, quem colabora recebe uma recompensa de acordo com o valor depositado. As colaborações vão de R$ 20 a R$ 5 mil, com kits de retribuição contendo box de cartões postais, canecas, camisetas, gravuras, lumintárias dentre outros itens.

Os recursos serão usados para compra dos materiais de fabricação, pagamento de equipe, prestadores de serviços, recompensas e custos administrativos. Para apoiar, basta acessar o site www.benfeitoria.com/museudeartesacra3d.

A produção das obras em 3D será feita pelo Laboratório de Arquitetura e Urbanismo da UFMT (LAB.AU/FABLAB) que irá trabalhar com diversas ferramentas contemporâneas, incluindo as impressoras. As artes das recompensas têm o apoio do artista plástico e arquiteto Carlos Pina e do professor Mauricio Oliveira, do LAB.AU/UFMT.

Para as pessoas jurídicas que apoiam o projeto, a campanha oferece ainda o selo de ‘Empresa amiga do Museu’.

“Nós temos um painel na entrada do museu com as marcas das empresas que nos apoiarem. Ampliaremos a divulgação delas em nossos canais de comunicação e em futuras exposições. É uma visibilidade positiva essa associação da marca com a cultura e a inclusão”, destaca Viviene.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso

O Museu é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e está localizado na Praça do Seminário, bairro Dom Aquino, na capital. Seu acervo reúne peças remanescentes de algumas igrejas de Cuiabá, como da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá demolida em 1968. O espaço também abriga objetos, documentos e publicações de Dom Aquino Corrêa e registros do Santo Papa João Paulo II em sua passagem por Cuiabá, além de exposições transitórias.

Serviço

Campanha de arrecadação Museu de Arte Sacra 3D

Prazo: até 1º de março

Site para colaborar: benfeitoria.com/museudeartesacra3d

Contatos: (65) 3056-1373 | (65) 99965-0319 | museuartesacramt@gmail.com.