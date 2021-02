Seduc publica licitação para reforma e ampliação da escola Sebastião Patrício

A reforma geral e ampliação da Escola Estadual Sebastião Patrício, em Primavera do Leste (239 km ao sul de Cuiabá), será retomada. A Secretaria de Estado de Educação publicou, no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (10.02) – que circula nesta quinta-feira (11) – o aviso de licitação, na modalidade tomada de preços. Os investimentos previstos são de R$ 2.039.569,61, do programa Mais MT.

A escola, que foi fechada em 2014 para passar por obras, tem três blocos que serão completamente reformados e ganhará um quarto bloco com mais quatro salas de aula. Também será construída uma nova cozinha/refeitório e haverá ampliação dos vestiários da quadra poliesportiva.

Secretário de Estado de Educação, Alan Porto enfatiza que é mais uma obra para mudar a realidade dos estudantes, dando melhor infraestrutura com o objetivo de avançar na qualidade do aprendizado.

“O Governo do Estado, por meio da Seduc-MT, está retomando diversas obras em escolas que foram paralisadas nas gestões passadas e deixaram uma grande lacuna na parte da infraestrutura. Defendemos que com um melhor ambiente educacional, a aprendizagem dos alunos melhora e, consequentemente, vamos conseguir aumentar nossos indicadores, como do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)”, enfatiza o secretário.

As obras na Escola Sebastião Patrício foram paralisadas no dia 14 de novembro de 2018. O projeto foi totalmente revisado pela Seduc-MT e, devido ao crescimento da demanda, foi detectada a necessidade de ampliação. Os recursos estão garantidos pelo Governo do Estado.