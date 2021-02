Seduc quer replicar modelo da Arena da Educação em outras escolas

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), já está atuando para reformar e revitalizar a praça Dom Wunibaldo e o seu entorno, no centro da cidade de Chapada dos Guimarães.

A iniciativa atende a uma determinação do governador Mauro Mendes, a fim de valorizar a história da praça, estimular o desenvolvimento econômico e resgatar o turismo no Município. A praça, junto à igreja Nossa Senhora de Santana, é um dos principais pontos turísticos de Chapada dos Guimarães e patrimônio histórico de Mato Grosso.

O projeto de reforma e requalificação foi elaborado em conjunto entre a Sinfra e Sedec, e apresentado ao prefeito da cidade, Osmar Froner de Mello, secretários municipais, vereadores e população durante reunião nesta terça-feira (09.02). A apresentação foi realizada por representantes de ambas as secretarias, além do coordenador de Projetos Estratégicos, Rui Barbosa Eguale, e a arquiteta Lúcia Flavia Milani.

A proposta de reforma busca trazer um conceito mais moderno de arquitetura, sem perder a característica original da praça, de acordo com a secretaria-adjunta de Cidades da Sinfra, Rafaela Damiani. “Essa é a praça central de Chapada dos Guimarães. Elaboramos um projeto com um conceito que casa a modernidade e o aspecto colonial já presente no local. Será uma obra importante para o Município e vai respeitar todo o traçado histórico. Tivemos uma grande preocupação em fazer o projeto de praça moderna, multiuso, sem perder a cultura”, disse.

Governo apresenta projeto para reforma da praça central de Chapada dos Guimarães

Entre as intervenções previstas para serem realizadas na praça estão as melhorias na entrada principal, com a alteração do nível do pavimento das ruas laterais, implantação de faixas de pedestre elevadas e calçamento, a fim de melhorar a acessibilidade e evitar que veículos ocupem o espaço da praça. Também está previsto projeto de drenagem, bancos de concreto com encaixe para estacionamento de bicicletas, além de bancos de madeira.

Pensando em fomentar o turismo e circulação de pessoas, o projeto prevê ainda a criação de espaços multiuso, seguindo a tipologia da construção da igreja, onde será possível implantar uma área de alimentação e também voltada ao artesanato. Também está prevista a revitalização do entorno, com a pintura das fachadas dos comércios, entre outras intervenções.

“Essa estrutura foi desenhada pensando nos dias de calor, de frio, neblina. Fizemos vários espaços pensando em ocupar o espaço da praça em dias convencionais e não apenas em finais de semana. Queremos que as pessoas usem a praça” afirmou a secretaria-adjunta.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, afirmou que esse é mais um compromisso firmado pela atual gestão que está sendo cumprido. “O governador Mauro Mendes afirmou que investiria muito em turismo em Mato Grosso e é o que vem fazendo na sua gestão. Hoje, apresentamos o projeto de revitalização da praça central de Chapada dos Guimarães. Mostramos que é um projeto de restauração que contempla o moderno aliado ao contexto histórico da cidade e da praça em si, com monumentos tombados. Chapada merece este investimento”, afirmou César Miranda.

Equipes demonstraram as mudanças que vão ocorrer na praça

Já o secretário-adjunto de Turismo de Mato Grosso, Jefferson Moreno, reforçou que o Estado pretende investir no turismo em todo Mato Grosso, especialmente em Chapada dos Guimarães, que é uma cidade rica em belezas naturais.

“Chapada dos Guimarães é um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso e merece toda essa requalificação. A cidade recebe turistas de Cuiabá e do interior todo fim de semana e queremos incentivar ainda mais estas visitas. Porque a cidade tem beleza única: paredões, trilhas, cachoeiras, o ecoturismo unido ao turismo cultural e histórico”, disse Jefferson Moreno.

Para o prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Froner de Mello, o projeto é uma grande realização do Governo de Mato Grosso e atende a expectativa do Município, de modernizar o espaço sem apagar a história ou perder as características tão marcantes e já conhecidas do local.

“Nós analisamos o projeto da praça e do seu entorno e o primeiro sentimento que tive é de que esse projeto se encaixa na realidade de Chapada, respeitando os entornos do Santuário de Santana, todo o entorno do comércio e se preocupa com essa interação: de adequar aquele espaço tão rico para as pessoas que nos visitam e também com a Chapada atual e a antiga”, afirmou.

A praça, junto à igreja Nossa Senhora de Santana, é um dos principais pontos turísticos da cidade

Ainda segundo o prefeito, a iniciativa de reformar e revitalizar a praça demonstra o olhar comprometido do Governo do Estado em investir nas cidades turísticas, proporcionando desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

“A projeção do projeto é maravilhosa. O que nos colocaram é que estaremos respeitando essa área que é tombada, de fragilidade, o Santuário de Santana e toda a possibilidade de reunir a população. Como prefeito, tive uma impressão muito positiva do projeto e queremos contar com essa nova visão do governador para Chapada dos Guimarães para preparar aquele espaço para nossa população usufruir no dia-a-dia e aqueles que nos visitam também, os turistas. Parabéns pelo trabalho desenvolvido”, encerrou.

Uma vez aprovado pelo Município, o projeto será submetido à anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em razão de ser um patrimônio tombado. Com a autorização, será iniciado o processo licitatório para contratação de empresa de engenharia e início efetivo das obras, sob responsabilidade da Sinfra.